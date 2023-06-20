八大行庫連7賣 法人一句話曝真相

台股上周站上「萬七」，公股行庫趁機悄悄獲利了結、連續賣超七天，且在近26個交易日中，有22天賣超，市場推估是否國安基金趁台股行情好時釋股？公股主管表示，主要因為台股這波表現實在亮眼，公股券商不約而同決定先實現一部分、落袋為安。

統計八大公股行庫自6月9日起至6月19日連續賣超七天，一直到20日才又轉微幅買超，這七天總共賣超271.56億元；觀察台股這波自5月中以來的強勢上攻，但從5月16日開始至6月20日，共26個交易日中，八大行庫有22天都是賣超，僅三個交易日是買超，金融業高層也相當驚訝說：「公股券商賣超這麼多，台股還是向上衝，看來買盤真的很強。」

據了解，台股買盤超強，八大行庫券商看準這波漲勢，對部分持股先獲利了結，且不用擔心成為拖累大盤凶手。公股主管表示，近來是波段性操作，也是公股券商較偏好的策略，把手中漲勢較明顯的股票賣出，反觀像先前美股行情影響台股時，公股券商操作上大多就是「逢低買進」。

公股主管透露，還有另一個策略，就是公股券商操作方向時常與外資相反，如上周公股券商賣超五日，外資則買超649.43億元。另一種可能，就是部分公股券商除息日前調整配置的結果。

還有一種可能，即國安基金自去年7月13日起進場護盤，今年4月14日宣布退場，這段期間選股標的都不會公開，由於國安基金是在八大行庫的證券商進出，市場也將八大行庫券商動態，當作是國安基金的可能方向，透過八大行庫的買賣超金額、標的動向，來猜測國安基金操作方向。

有關國安基金退場，財政部官員說明，因為4月到5月台股走勢仍不強，國安基金雖目的不在賺錢，但也不是一宣布退場就馬上出清所有股票，「退場是需要一段時間的」。因此，直到現在國安基金都還在陸續退場賣股中。

市場聯想，八大行庫這一個月來大舉賣超，似乎代表國安基金趁這波台股強攻加速退場。

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