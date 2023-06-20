台股今年來日均量縮水 金管會點出三原因

台股20日開低走低、指數最終收在17,184點、下跌89點、跌幅0.52％，成交量3,112億元。證期局副局長高晶萍指出，台股今年以來截至19日止，集中市場日均量2,445億元，較去年同期2,807億元，減少約12.9％，但六月以來有遞增情形。推估主要受到「美國升息、俄烏情勢緊張等不確定性風險、投資人觀望近期美國大型企業陸續公布財報結果」的影響，但台股基本面穩健，金管會將持續觀關國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

高晶萍分析，今年以來截至6月19日止，台股日均量2,445億元，較去年同期減少約12.9％，但同期間新加坡年減20.82％、香港年減14.35％等亞洲其他市場日均量亦下滑。另統計6月以來截至6月19日集中市場日均量約3,291億元，相較前5個月呈現遞增情形。而信用交易的整戶擔保維持率為181.08％。

就單日來看，台股跌幅相對重。高晶萍指出，6月19日美股因自由日休市一天，20日亞股普遍下跌，台股跌幅0.52％；同時段日本下跌0.24％，韓國下跌0.21％、上海下跌0.33％、新加坡下跌0.59％、香港下跌1.64％。

但今年以來，台股表現優於多數亞股。高晶萍指出，今年截至6月19日止，台股漲幅22.19％，僅次於日本漲幅27.88％，贏過韓國漲幅16.68％、上海漲幅5.39％、深圳漲幅2.34％、香港漲幅0.66％、新加坡跌幅-0.31％。

高晶萍指出，台股基本面尚稱穩健。今年截至5月底，台股本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76％（加計股票股利為3.89％），國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6,819億元，較去年同期減少44.49％，但獲利金額為歷年同期第三高，又國內上市櫃公司今年截至5月底累計營收約15兆元，較去年同期減少11.32％，但營收金額仍為歷年同期第三高。

高晶萍指出，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續觀察國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

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