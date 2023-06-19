美國REITs Q3迎多頭行情

近期美國REITs指數持續區間狹幅整理，但財報公布後，部分產業開始向上突破，隨美國升息進入尾聲，投信法人預期，美國REITs將迎接第三季多頭行情，建議趁震盪整理格局提前卡位。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs第一季財報佳，獲利成長最高的是旅館、工業、住宅，也帶動美國REITs今年整體獲利成長率上修至4.4％。其中工業物流首季需求熱度不減，整體租金成長與承租率皆維持高峰，預期租金可上漲10％，各公司財報結果皆優於預期，並提高全年獲利展望，工業REITs同店淨利增長持續維持較高水準，顯示產業基本面強勁，財務狀況也健全，負債比低與資金流動性高，較能承受資金緊縮的環境。

住宅方面，全美第一季淨增加近2萬戶需求，結束連三季負增長狀況，平均租金連三月增加，住宅REITs財報普遍優於預期，東西岸租金成長4.8％，陽光帶租金成長4％，整體承租率維持96％之上，進入第二季後租金開始遞增，預期將有5％～7％成長空間。李文孝表示，旅館業獲利也迅速恢復，5月住房人數恢復至疫情前的99.1％，住房率67.5％，房間價格較去年成長3.6％，平均每晚住房金額價格成長2.1％，有利今年獲利增長。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍分析，全球升息暫緩，預期全球央行關注焦點將轉向經濟動能，有利全球股市表現。先前歐美銀行風險事件雖造成市場震盪加劇，REITs也受影響，但檢視整體產業資金流動性及獲利動能健全，搭配合理估值，可望抵銷大幅下行風險，後市仍不看淡。次產業看好工業物流、私人倉儲、資料中心、旅館等表現。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵強調，工業型REITs的基本面仍穩健，營收也能維持正成長，雖然在開發方面放緩，但仍持續維持高度承租率及租金增長率；另數據中心REITs受益企業客戶外包到雲端數據中心託管，潛在需求擴大，也有利營運與表現。