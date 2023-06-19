創新療法日益壯大 醫療業成長動能

醫療產業持續推陳出新，年度會議中各大廠商競相發表創新療法研究成果，6月美國腫瘤學會年會有多項新藥臨床實驗結果發表，及創新檢測方式問世，凸顯創新研發持續發展，有利整體產業基本面穩健，帶動相關公司股價表現，投信法人看好醫療產業長線發展，建議可定期定額逢低布局。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，美國腫瘤學會是醫學領域中最大的專業會議之一，期間所發表的創新療法或藥品，往往為市場矚目焦點。

近年癌症治療中最熱門的抗體與藥物複合體（ADC）藥物分析，有越來越多藥廠投入臨床試驗，甚至積極展開聯盟合作與併購，擴展相關產品線，進而擴大市占率。

江宜虔認為，統計2000年以來登記臨床實驗件數穩定增加，且即使面對三年疫情期間也並未出現下滑，顯示產業研發並未中斷，且近年的創新療法需投入更多資源及人力，將持續轉化為整體醫療業的成長動能。今年來S&P500指數漲幅，主要集中在大型科技股的強勢表現，反映這波股市上漲並不均衡，漲多後可能面臨調整風險，此時可留意具有抗跌與成長雙重特性的醫療生物產業，並聚焦生物科技與醫療器材類股，分批持有長線布局。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，美國通膨已連續數月降溫，如預期放緩升息並受惠就業市場出現鬆動，利率風險漸散去，近期醫療保健類股隨大盤向上收高。

觀察次產業受惠疫情消散，民眾就醫量能逐漸正常化，帶動醫療材料需求提升評價面相對穩定，且因各國政府快速弭平銀行業暴雷等多重利空因素的影響，令醫療保健產業穩健回升。

展望後市，生技醫療產業不僅擁有較穩定的投資報酬，長期擁有極大的發展潛能，同時各大藥廠頻頻釋出新藥解盲成功、上調年度展望等利多消息，再加上醫療保健企業財報穩健，仍可適時布局相關產業，提升整體潛在收益。