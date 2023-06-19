法人樂看醫療股 長多確立

美股醫療產業財報優於預期達94％，且已連續21季醫療產業財報優於預期。但法人認為，即使遇到經濟前景不明朗，S&P500指數各產業獲利都出現修正，醫療產業相對下修比例偏低，僅次於工業及必需性消費類股，醫療股明顯具有長多趨勢。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，6月中旬有國際醫學年會的新藥發表，且科技股強勁反彈帶動的資金輪漲，使得生技類股表有所表現，股價持續上漲走高。近期因阿茲海默症療法效果佳，相關類股表現上揚，加上生技產業的大型股併購中小型股案件不斷，這也會帶動單日股價倍漲行情再現。

今年市場仍具有經濟環境走弱與融資條件轉差的挑戰，產業競爭激烈也促使同類瓜分市占率，生技產業第二季與第四季醫學年會有利多存在，新藥發表與治療技術創新，將可望激勵更多股價表現。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，隨疫情影響退去，未來對於醫療產業的成長動能，有很大一部分來於高齡化人口結構。根據美國商務部統計，未來20年美國65歲以上的高齡人口將大幅增加50％，65歲以上高齡人口占總人可比超過兩成之多，高齡人口在醫療相關花費占個人總花費的13.6％，較65歲以下約6.8％高出一倍之多。

第一金AI精準醫療基金經理人常李奕翰分析，醫療生技產業屬防禦性產業，今年健康醫療、生技類股表現相較科技成長股落後，但相關個也在此股市評價回升。醫療龍頭個股如直覺外科、西方製藥、美敦力等，第一季財報優於預期，疫情造成的醫療手術需求減緩的現象逐步改善，預計未來需求可望呈現正成長，同時帶動財報上修。

每年年中也是全球各大醫學、醫療、生技等年會舉行的高峰期，生技、醫療機構趁大型會議期間推出新產品、新技術，有望為近期醫療生技股價帶來加溫。