國泰世華林啟超：台股上萬八 短期有難度

台股站上「萬七」（17,000點），國泰世華銀行首席經濟學家林啟超19日提醒，台股過去一個多月「有點過熱」，指數到17,500點會碰到近年較大的套牢區，恐面臨投資人解套賣壓，短期想看到「萬八」（18,000點）有難度，需要較強的資金動能才有機會。

台股先前站上萬七是2020年1月與2021年6月、7月，兩時點是投資人套牢最多的地方，台股後續恐要面對解套賣壓問題，林啟超預估下半年美股的外溢效果及明年日本科技股帶動，有望帶來新一輪的外資淨匯入。

因此林啟超預估台股短線會進入修正調整，下半年震盪，短期要攻克「萬八」會有難度。上次站「萬八」是2022年1月與2021年7月，兩波都有較大的交易量，這次在17,500點附近需要新資金動能，才可能再往上突破。

去年初至今全球資金淨匯出股市，全球資金若配置在股市是「低配」，債券與貨幣型基金是「超配」，但若之後討論降息，資金流向就會開始改變，林啟超分析，若明年進入降息循環，債券殖利率往下，資金動能重新平衡流往股市，將有利美股與台股。

林啟超認為，4月及5月股市出現AI狂熱潮，蘋果、微軟、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜、特斯拉、Meta（Facebook母公司）等美股「G7」上半年已漲58％。下半年「G7」雖難像上半年有近6成漲幅，但會有「外溢效果」，AI、HPC、換機潮將是股市三大重點。半導體企業資本支出，將在下半年築底，製造業衰退尾聲將至，股市將進入新一輪景氣循環，換機潮則會出現在2024年。

另近期日股表現亮眼，林啟超對未來兩年日股亦保持樂觀。他說，兩年前股神巴菲特在買日股，本益比很漂亮，日本幾家大公司現金殖利率約有3％～4％，相較日本利率與日債是較好的投資標的，且日圓接下來會因美降息，匯率上可再賺一次。

林啟超指出，不敢說日本已跳脫「失落的30年」，日本結構性問題仍在，但日股現在科技股的比重越來越高，比起過去30年以金融、地產為主不同，全球科技股未來一、二年復甦對日股有利，日股雖短期有點漲多，但美股「G7」還會有外溢效果，投資日股者可著眼明年。