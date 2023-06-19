去合庫領10萬有玩具鈔?民眾氣炸 網揪疑點

合庫日前出現一樁糾紛，民眾5月初臨櫃領10萬現金後，將綑綁成捆的現金收在公事包內，直到5月底才拿出使用，沒想到竟發現其中59張是玩具鈔，讓他氣得提告，事主合作金庫則否認指控，交由司法機構調查。此事引起網友們熱烈討論，許多人質疑領錢後拖太久才發現，導致中間有太多出事的機會。

TVBS報導，民眾5月8日在合作金庫銀行景美分行，提領10萬現鈔當作工程款項，直到5月29日要付錢時，才發現100張千元鈔中，有59張是玩具假鈔，該民眾強調，領取後就放置公事包內，連蓋有銀行章的封條也沒拆。

該民眾決定採取法律行動，調閱監視器後發現僅拍攝到行員背部，根本拍攝不到桌面與鈔票，還指控行員只叫他看點鈔機的數字，並沒有叫他當面清點。

對此，合作金庫發聲明強調，本行景美分行行員交付客戶所提領的現金款項，現鈔均於客戶目視下辦理驗鈔及點鈔確認作業，故無客戶指陳之情事，另本案已進入司法程序，本行將全力配合調查。

由於事件太過離奇，引起PTT網友們熱議，多數人對於「銀行調包」的看法持保留態度，「我是不信行員那麼扯搞一齣必出包的戲」、「給現金都要過驗鈔機的，當場點給你看，有玩具鈔早就逼逼叫了」、「你說行員不小心少給，我信，但玩具鈔是怎樣」、「當事人身邊有內賊吧，行員要這幾萬塊幹嘛。」

此外，有人點出爭議點在於拖太久才發現，且民眾帶著公事包跑來跑去，出事的機率也變高，「離開櫃檯就算了，還22天後，難怪有爭議」、「公股銀行，犯錯機率很低，而且還隔了22天」、「基本上你離開22天才靠北，就算真的是行員問題，你也很難佐證自己沒問題。」

（中時新聞網 郭宜欣）