銀行打詐 APP防護再進化

詐騙、盜刷頻傳，銀行出招協助民眾。臺灣企銀推出「APP防護檢定」及「APP防偽檢測」功能，只要在相關應用程式中，按下檢測鍵，就能得知下載的臺企銀APP防護等級和是否為官方正版。

華南銀行APP讓持卡人可依卡別自行關閉或開啟國內外的實體交易、線上交易及行動支付交易功能。

臺企銀主管說，資安攻擊日新月異，因此為客戶APP軟體推出三重防護，透過「APP防護檢定」功能，檢測手機中的臺企銀APP為基本級、專家級或大師級。等級一「基本級」防護採用帳號及密碼驗證，保障程式資訊安全以防範傳統威脅；等級二「專家級」防護「雙因子驗證」，除既有帳號密碼驗證外，另增加裝置認證作為第二重防護，減少盜用風險；等級三「大師級」則進一步透過Wifi防護鎖、夜間鎖及跨境鎖，主動抑制風險，進行全方位防護。

臺企銀主管分析，一鍵檢測功能能快速了解臺企銀APP安全等級，更提供用戶快速升級設定，大大減少帳戶受駭客入侵及盜用威脅的機率。

華銀因應持卡人可能持有多張信用卡，因此Rich家APP提供持卡人可依卡別自行關閉或開啟國內外的相關交易功能。持卡人下載安裝後，可針對不常使用的交易功能關閉，例如暫無出國旅遊計畫，卡片不可能於國外過卡或感應消費，平時即可先關閉卡片的國外實體交易功能，待需要時再開啟即可使用。

另外，若發現卡片遺失被竊或找不到卡片時，第一時間可先進入APP關閉卡片所有功能並聯繫銀行客服掛失，可適時阻止後續遭盜刷成功機率。

兆豐銀行原本就針對持卡人交易設立24小時監控的「偽冒小組」，會針對高風險商店或脫離持卡人生活慣性等異常交易電話照會確認外，也將關閉以電子信箱發送OTP密碼的方式，需要者仍可提出申請，並維持現行簡訊發送的方式，因此對卡友交易的權益不受影響。