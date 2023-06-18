國泰世華 連六年贊助油畫展

全國油畫展開幕暨全國油畫比賽頒獎典禮18日在國泰世華銀行基金會董事長李明賢、中華民國油畫學會理事長楊永福見證下，於台北國父紀念館博愛藝廊盛大舉辦。國泰世華銀行基金會為推動藝文風氣，發揚油畫魅力，已連六年獨家贊助該活動舉辦，同時為邀請全民共同參與油畫藝術的饗宴，參賽作品自即日起，於博愛藝廊無償展出至6月29日。

李明賢表示，國泰世華銀行基金會秉持「贊助支持本土藝術，推廣提升藝文風氣」的理念，持續贊助該活動，盼能透過比賽與展覽，提供藝術創作者更多嶄露頭角的機會，在發掘與鼓勵藝術人才持續創作的同時，也讓社會大眾有更多機會走進展區，近距離欣賞到國內優秀藝術家的精彩作品，以「創作」和「欣賞」的正向互動，一同為藝術發展盡一份心力。

全國油畫比賽本屆共吸引128件作品參賽，連兩年收件作品逾百件。擔任本次評審的楊永福表示，今年參賽油畫風格多元，不論是選材、繪畫技巧或是情感的傳達，整體展現的繪畫素質較往年更令人印象深刻，以今年度獲得金牌獎的廖文彬為例，作品表現略有超現實的意境，筆觸細膩寫實色調控制沈穩老練，畫面給人一種戲劇性幽幻的聯想，讓人有無窮的想像。

秉持「取之社會，用之於社會」的理念，國泰世華銀行基金會長期致力於各式慈善推廣與藝術活動，除贊助畫展舉辦，亦透過轄下展覽空間「國泰世華藝術中心」，配合國內外知名的繪畫大師舉辦各項藝術展覽及講座，去年共舉辦了11場展覽與6場藝術講堂；今年5月中曾邀請楊永福開課，教授油畫基礎教學，讓想學畫的民眾免費參與；目前藝廊中展出的「玉山迎曦 微笑台灣」油畫藝術創作展，正是由有超過30年美術資歷的江添富藝術家所舉辦的個展。

國泰世華銀行基金會強調，長年關注弱勢孩童的平等受教權，開辦《大樹計畫》扶助偏鄉孩童就學至今已邁入第20年，近年將該計畫與藝術相結合，邀請藝術家們投入《大樹計畫─讓幼苗長成大樹》慈善公益行列，將義賣畫作所得作為偏鄉弱勢孩童的助學金，以實質奧援有需要的孩童。