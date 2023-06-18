台股熱了 閒置資金趁勢衝場

台股大盤近一個月來漲幅破10％，排名全球第七、亞洲第二，資金行情加基本盤反彈熱鬧不已，閒置資金是最容易跟進投資行列。

銀行財富管理主管分析，新台幣定存、房貸轉貸、自有股票融資，都是民眾自己原有的低成本資金，好好安排將可跟上台股的「萬八」（18,000點）新希望。

新台幣定存部分，央行從去年至今共升息五次，累積共升息3碼，民眾把手邊現金從活存轉成定存，能得到更高的利息收入，若銀行端同步足額調升，客戶用100萬元設定一年期定存可以增加7,500元的利息。但市場利率行情定錨的台灣銀行1年期定存利率1.575％，100萬元定存利息收入1萬5,750元。

理財達人認為，台股個股1天漲停7％，以台股大盤6月天的驚驚漲，把個人閒置資金在選對個股下投入台股，獲利期待看來是會比定存來的高許多。

央行在連續升息五次後已在6月15日暫停升息，讓房貸族鬆了一口氣，扣除政府提供的青安專案，一般房屋抵押貸款利率在2.2％～2.5％，而隨著各大銀行搶攻新客群的積極下，房貸族尋求其他銀行的轉貸，有機會拿到新增額度，跟進近期金融市場的活絡。

房貸轉貸戶是外商銀行重視的潛在客戶群，滙豐銀行表示，高利率環境下最佳選擇為抵利活存存一天、省一天，雙周繳還可加速還款，更能幫助客戶提早還清房貸。

渣打銀行也為家庭支出不定期需要的房貸客戶，房屋轉貸、原屋融資客群提供轉動幸福專案，最低年息2.06％房貸優惠，成功轉貸個案銀行會提供最高8,000元的地政設定規費補貼。

星展銀行對房貸轉貸成功後新增的資金部位，提供民眾資金管理的彈性，裝潢修繕、購車、子女留學等家庭支出等計畫型資金需求都可以採用，也可以在能力範圍內延長還款時間。