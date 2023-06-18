能源轉型夯 主題投資正當時

發展新替代能源，是邁向永續世界的驅動力，投信法人強調，能源轉型引領著社會變革已是不可逆的大趨勢，從政策點火的長期投資主題，從產業鏈到基礎建設，從碳稅制到全球合作，在全球極推動能源轉型下，凸顯目前正是相關主題投資好時機。

施羅德（環）環球能源轉型股票基金經理人Alex Monk指出，觀察因應能源轉型的環境，個人的理財配置更不能置身事外，在永續投資面向上，選擇能源轉型主題投資最對時。觀察能源轉型著眼於兩大因素，一是這個投資主題是從政策點火的長期投資主題，能源轉型類股的長期評價面業已好轉，深具吸引力；二是因為全球能源轉型市場長期盈餘及創造現金流量特質，預期盈餘成長性持續強勁，長期投資、盈餘與現金流成長展望空前明朗。

歐盟為不想重蹈覆轍於俄烏戰爭的能源危機，全力加速能源轉型計畫，歐盟復甦（REPowerEU計畫）基金的一整套計畫，預估未來十年歐盟將大幅擴增太陽能和風力等再生能源，為能源轉型主題的投資打入一劑強心針。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，近幾個月各國減碳政策皆邁出大步，歐盟決議自2026年開始，針對進口商品徵收碳稅，台灣也預計2024年開徵碳費，首波碳費課徵對象納入直接排碳大戶，未來企業低碳標準將同等於訂單水準，建議投資布局不可缺少碳中和主題，挑選具備國家政策支持的綠色產業長期布局。2050年全球淨零碳排目標下，可納入乾淨能源、儲能設備、綠色交通等做為長期配置題材，多元掌握碳中和商機。

安聯投信產品首席王碧瑩認為，全球市場正經歷深刻轉變，挑戰傳統投資框架，參與永續發展及掌握趨勢，將成為未來規劃商品的關鍵因子，在各種政策、基礎建設需求等多重力量推動下，持續推高永續投資規模。

永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳預期，今年全球仍處景氣逆風、產業庫存去化不如預期的利空環境下，兼具高息、ESG、低碳三大優勢的台股ETF，有助分散投資風險。