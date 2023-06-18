台美利率政策變化球 台綜院看H2更保守

美國聯準會、我國央行都在6月貨幣政策會議中，決議暫停升息，分別結束連十度升息、連五度升息的此波升息循環，美國聯邦資金利率區間維持在5.00％～5.25％，我國官方利率、即重貼現率維持年息1.875％。台、美利率政策同一時間暫停上調，均是考量通膨走勢及經濟情勢。我央行同時宣布的今（2023）年經濟成長率（GDP）1.72％，CPI及核心CPI年增率預測值為2.24、2.38％，均較3月間的預測值來的低。

對於台灣今年經濟成長，央行這次是官方第一個表態「不保二」（GDP年增率低於2％），民間金融機構、經濟研究智庫的「壓力」就小了許多，不必硬把經濟估測值「壓線」處理。去年12月中旬公布2023年台灣經濟成長率2.51％的台灣綜合研究院，6/19將公開展望今年下半年經濟走勢，台綜院長吳再益表示，「景氣能否從目前的谷底向上，是各界最為關心所在。」

誠泰文教基金會、台灣綜合研究院、現代財經基金會共同協辦的「2023年下半年度台灣及主要國家經濟展望」研討會，由台灣綜合研究院創辦人劉泰英主持，台灣綜合研究院長吳再益擔任引言人報告。國際金融市場情勢與展望則由淡江大學財務金融學系教授林蒼祥主講，亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌也將在會中分享主要國家貨幣政策與投資策略。

台綜院指出，今年上半年以來全球經濟負面消息頻傳，地緣政治分裂威脅擴大，導致貿易緊張局勢加劇，國際直接投資活動也趨向保守分散，讓全球經濟在崎嶇的道路上緩慢復甦。吳再益提醒，去年以來各國因應通膨問題，各央行緊縮貨幣的政策效果已然顯現，像台灣出口就因美國消費需求疲弱的直接影響，出口持續疲弱，連帶國內民間投資活動也開始放緩，台綜院專有的EPI電力景氣指數，今年來一直屬示整體製造業生產用電持續衰退，民間消費成為今年主要拉抬支撐經濟成長的支柱。

台灣經濟成長長期動能需有出口和民間消費的「雙引擎」，今年來在少了一引擎的情況下勉強推進，而全球通膨下半年是否消退，決定權並不在台灣，保守看待或許為上策。