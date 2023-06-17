房貸利率市場行情衝破2％ 轉貸市場變夯

房貸利率市場行情衝破2％，民眾積極找尋轉貸管道，國銀轉貸案量與額度開年以來有感成長，突破去年同期高點，以兆豐銀統計的1到5月承作總量，案件數年成長30.3％、額度成長37.34％成績最佳。公股行庫還提供員工優惠條件，衝業績。

合庫銀1到5月房屋轉貸承作金額約11.5億元，較去年同期成長約6％；滙豐銀同期的房屋轉貸案量、轉貸金額占同期撥款比重，均較去年同期成長1成。渣打銀也表示，即使受經濟環境與房屋交易量下滑影響，今年來新承作房屋轉貸案量，均較去年同期有相當明顯的增長。

銀行也推動理財型房貸，活化現有的房貸客戶，鼓勵客戶善用額度內的可用資金，可以進行股市、ETF、基金的投資。並採取多元手法開源，提供員工專屬優惠，內部方案通常額度800萬～1,200萬元，利率一般比公教貸款低，惟貸款成數審核較嚴格，甚至可能非員工能貸8成，行員方案只能貸7成5。例如台銀行員房貸方案，貸款成數視房屋地區決定，優惠額度最多800萬元，利率1.74％。

民銀對客戶房貸轉貸優惠方案，常不定期提供轉貸優惠利率或手續費，員工一併適用。渣打銀、星展銀行提供的行員房貸優惠利率，和客戶最優利率同等級，星展銀並為員工減免開辦費4,500元，僅收取信查費1,000元。

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