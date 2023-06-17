開發金股東會 董事長黃思國為這事道歉了

開發金控股東會 董事長黃思國為去年獲利不如預期向股東致歉

開發金控17日舉行股東會，開發金控董事長黃思國在討論報告事項之前，對於去年獲利不如預期向股東致歉，並表示今年將強化各自子公司獲利動能。

黃思國在股東會致詞時表示，去年是充滿挑戰的一年，面對俄烏戰爭、美國升息和通膨的衝擊，開發金控去年稅後純益163.9億元，每股盈餘0.98元，雖然有獲利，但是因為資本市場波動，帳上未實現損失讓獲利不如預期，因此特別向股東致上最大歉意，「讓大家失望了」。黃思國強調，今年將積極強化各子公司獲利動能來回報股東。

另外，開發金控總經理龐德明則補充報告各子公司近年來推動數位轉型與ESG成效，同時強調今年已經將凱基投信提升為開發金子公司，希望有效增加資產管理規模，未來將已追求雙位數股東報酬率為最重要目標。

（工商時報 黃惠聆）

乙特權益 開發金小股東不滿

開發金(2883)今舉行股東會，小股東對今年開發金乙特(2883B)未能配發股息表達不滿，也提出希望「特別股能參與資本公積配股」。

小股東抱怨富邦金乙特(2881B)和國泰金乙特(2882B)今年都有配息，為何開發金乙特虧得比人家少，卻配不出股利。

開發金表示，2022年受資本市場波動影響，產生未實現損失，依法需提列特別盈餘公積後，沒有可供分配盈餘來分派股利。公司已尋求各種方法，是否能從法令面來配發特別股的股利；可惜最後依然無法克服。

至於小股東所提特別股參與資本公積發放問題，開發金表示，依法令所訂特別股股東不得參與資本公積的現金分派。開發金曾嚐試突破，但依然未能克服，深表抱歉。

此外，有關「臨時動議修改章程部分」，開發金表示，在臨時動議發言，依公司法規定，章程的修訂必需在股東會的召集事由中，因此，有關股東提出「特別股參與資本公股配股」，今天無法在臨時動議中提出。

（時報資訊 任珮云）

延伸閱讀

開發金Q1獲利逾35億 子公司含金量高

開發金金雞母失色 中壽擬發債

開發金前五月稅後純益49.83億 EPS 0.3元