彰銀公股陣營全面主導 明年股利有望更高

彰化銀行16日舉行股東常會並全面改選董事，此次9席全由公股陣營足額提名，民股台新金控完全未提名。同額參選下，彰銀9席董事席次由公股全拿下，揮別台新金，全面進入公股時代，股東常會後也選任彰銀董事長凌忠嫄繼續帶領彰銀進入新時代。

凌忠嫄指出，將繼續秉持對股東好、對客戶好、對員工好的「三好原則」，會努力創造更好的成績回饋給股東。

通過現金股利0.55元、股票股利0.25元

在股利方面，股東會中通過現金股利0.55元及股票股利0.25元，由於彰銀今年前五月的稅後純益達58.29億元，較去年同期的42.49億元，成長15.8億元，年增率高達37.19％。凌忠嫄強調，明年股利有可能更好，「可以期待」，因為彰銀上下一直很努力，也一定要對股東好，這樣才對得起我們的股東。

此次當選的一般董事共6席，包含凌忠嫄、彰銀總經理周朝崇、前土銀常務董事李文雄、彰銀工會理事長黃國棟、財政部國庫署副署長林秀燕、台灣經濟研究院院長張建一。

獨立董事共3席，包含晉詣法律事務所主持律師吳雨學、台北大學會計學系教授李淑華、高雄科技大學資管系教授黃照貴，專業涵蓋法律、會計、資訊等不同領域，落實董事會成員多元化目標。

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