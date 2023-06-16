兆豐金董事長交接 雷仲達走馬上任曝目標

兆豐金控暨兆豐銀行於6月16日下午召開董事會，完成推選財政部股權代表董事雷仲達為董事長，隨即舉行新卸任董事長交接典禮。雷仲達致詞時表示，將鼓勵集團同仁提出金融科技及商品服務創新構想，不斷超越自我，更應該主動出擊，研究分析市場走勢，在風險可控的狀況下，適時切入新種商品及服務，開拓新藍海。

交接儀式由獨立董事吳瑛擔任監交人，除前中央銀行總裁彭淮南、財政部國庫署署長蕭家旗、中央銀行外匯局局長蔡烱民、合庫金控董事長林謙浩、第一金控董事長邱月琴、臺灣中小企業銀行董事長劉佩真、臺灣中小企業銀行獨立董事劉錦龍、藍濤亞洲有限公司副董事長王伯鑫、白氏資產管理股份有限公司前董事長白錦松等貴賓蒞臨觀禮外，兆豐集團所屬工會亦指派幹部代表參加，除了對新任董事長表達歡迎之意，也深深期待為勞資和諧展開全新篇章。

雷仲達在致詞中表示，兆豐金控一直以來，不論是在獲利或各項業務表現上，都位居公股金控翹楚，更是其他金融同業期望超越的目標。歷經美國裁罰案的低谷後，在張前董事長及胡代理董事長的帶領下，除了建立符合國際防制洗錢規範的業界最佳法遵及洗防機制外，在各項業務不斷成長茁壯，成績亮眼有目共睹。現在，很榮幸能從胡代理董事長手中接下兆豐金控暨兆豐銀行董事長這個重擔。

雷仲達表示，為了建立集團核心事業的競爭能力，除了持續強化利基業務，發展多元獲利，擴充國際版圖，擴大資產規模，以提升集團業務動能及市場地位外，將鼓勵集團同仁提出金融科技及商品服務創新構想，透過深植創新思維的DNA，不斷超越自我，在各項金融業務競爭上站穩腳步。因此，集團各子公司除了要持續推動各項業務及數位轉型，透過虛實通路及社群媒體的行銷機制整合，擴展客戶基礎外，更應該主動出擊，研究分析市場走勢，在風險可控的狀況下，適時切入新種商品及服務，開拓新藍海，同時深耕既有業務，以彰顯兆豐的品牌價值。

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