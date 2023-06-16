劉佩真接臺企銀董座 衝刺獲利穩固根基

臺企銀(2834)董事會今（16）日選任劉佩真為新任董事長，並於總行舉行就任交接典禮。劉佩真表示，將持續帶領臺企銀發揮中小企業專業銀行專長，加速推升銀行獲利雙翅膀，同時引領海外分行擴大業務、提升海外獲利占比，使銀行根基更穩固。

劉佩真畢業於政大財稅系財政研究所，1984年進入輸銀基層服務，曾任業務部副經理、輸出保險部經理、總稽核、副總經理及總經理等職，於2020年升任理事主席，實務經驗豐富。此次轉任臺企銀，將持續發揮過去於輸銀服務的經驗，加強協助中小企業拓展海外市場。

劉佩真致詞時盛讚臺企銀前董事長林謙浩，在2年多任期內為臺企銀擬定轉型計畫，無論從資本結構、獲利能力等各項數據均創新高，績效有目共睹，並表示相當榮幸接下臺企銀百年招牌。

不過，面對瞬息萬變的金融市場，劉佩真表示內心仍戰戰兢兢，將繼續拓展非利差收入調整收益結構，優化資產品質亦是不變發展方向，同時積極搶占各地區疫後恢復與台商轉移商機，提升海外獲利比重。

劉佩真指出，臺企銀除秉持「中小企業專業銀行」的核心價值，未來亦將落實永續發展，配合政策發展數位金融、綠色金融，協助中小企業轉型升級。她感謝全體員工辛苦堅守崗位，戮力繳出亮眼獲利成績單，未來將會與同仁一起打拚、讓臺企銀更加茁壯。

（時報資訊 林資傑）