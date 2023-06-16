兆豐金人氣旺 小股東封「金融護國神山」

兆豐金控今（16）日召開股東常會，由代理董事長胡光華主持，面對全球經濟下行風險，兆豐金新任總經理蕭玉美表示，今年除了穩固既有根基，也將不斷追求穩健成長、突破自我、積極落實集團理念。「小何麗玲」股東黃雪芬現場獻花，封兆豐金「金融護國神山」。

兆豐金股東常會中通過董事會盈餘分配提案，通過每股配發現金股利1.24元、股票股利0.08元，合計每股股利1.32元。兆豐金控去年稅後淨利達183.35億元，合併資產報酬率（ROA）0.45％、股東權益報酬率（ROE）5.84％，每股稅後純益（EPS）為1.72元。

胡光華表示，受到兆豐產險防疫保單虧損及子公司OCI股債評價損失影響，可分配股利的金額較往年減少，但經考量整體營運及財務結構已逐步回復正常，且兆豐金股東人數持續增加至逾50萬人，因看重本公司穩定的股利政策等因素，在兼顧整體財務結構前提下配發出1.32元股利。

蕭玉美致詞時表示，受惠全球升息、防疫放寬及全球供應鏈重組使台灣成為關鍵角色，提供銀行業務獲利的機會，加上台幣美元存放利差上揚、台幣美元利差擴大、及美元大幅升值帶動下，使兆豐銀繳出亮眼成績，稅後淨利達241.85億元，為公股行庫第一及全體銀行第三，年成長率達31％。接下來，除了穩固既有經營基磐，兆豐金將不斷突破自我，實踐集團理念「創新永續、共贏未來」，包括推動永續金融（ESG）、精進數位科技、整合集團資源，以及多元化業務轉型等新藍圖。另外，兆豐銀也將在配合國家重點政策，推動六大核心戰略產業，尤其是在綠電、再生能源產業等。

蕭玉美表示，展望今年，雖通膨壓力漸獲控制，主要國家央行升息步調可望放緩，但是全球仍面對經濟成長放緩的下行風險，經營環境仍充滿變數，因此兆豐金將審慎因應，朝「調結構、拉利差、增手收、擴行銷、顧品質、強數位」六大方向前進，共創集團資源整合效益。

兆豐金股東常會同時也通過盈餘轉增資發行新股案，共發行普通股111,518,556股。

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