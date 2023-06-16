國泰世華失SOGO卡 中信金陳佳文這麼看

國內信用卡市場向來是國泰世華銀、中信銀龍爭虎鬥，近期國泰SOGO聯名卡驚傳將在8月中旬喊卡，中信銀是否可伺機擴大版圖？中信金控總經理陳佳文16日指出，中信銀目前與9家百貨公司都有合作，像是101百貨聯名卡，會有競業禁止關係，不太可能接手。目前市場也多預期，未來SOGO由遠銀接手的機會較大。

截至今年五月底，國泰世華仍穩居刷卡金額王，5月單月刷近629億元、中國信託以580億元居次，不過，今年國泰世華銀連掉二張主力卡：Costco聯名卡、SOGO聯名卡，未來CUBE卡是否成功無縫接軌，各界關注。

陳佳文指出，對中信銀來說，也與9家百貨公司有些合作，會有競業禁止關係，像百貨聯名卡中就有101百貨聯名卡等等。

陳佳文先前曾指出，「簽帳金額」一點都不重要，「手續費有沒有成長」才是致勝關鍵，「中信在三大手續費收入都領先第二名非常大。」

中信銀與其他銀行策略也很大不同，重視「信用卡、金融卡」雙卡並重發展。中信銀目前信用卡發卡數約870萬張、簽帳金融卡約420萬張，力求讓不同年齡層都可使用支付工具，基本上信用卡客戶多為25歲以上為主，而20歲以下、或社會新鮮人、無財力證明的客群則以簽帳金融卡切入。

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