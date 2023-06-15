SOGO放話與他行談聯名卡 國泰世華回擊

國泰集團與遠東集團纏鬥再次浮上檯面。國泰世華銀當初與SOGO簽訂萬年合約，後來入主SOGO的遠東集團則不滿未定期限，2月時SOGO「單方面」聲請通知國泰世華銀將於8月15日終止策略聯盟合約，國泰世華銀已向法院提假處分。國泰世華銀強調，當初簽訂合約沒有期限，要終止就應「雙方合意」，不應單方面通知就終止合約，若SOGO違反合約與其他銀行談發行聯名卡，不排除再提告。

原本在「太平洋SOGO」百貨時期，2001年SOGO與匯通銀行（國泰世華銀前身）簽約發行聯名卡，當初SOGO與國泰世華銀合約沒有簽期限，2002年遠東集團入主後改名為「遠東SOGO」，在遠東集團入主後，卻對合約內沒有訂期限這點一直有疑義。

SOGO百貨在去年提出仲裁，1月仲裁庭仲裁可終止合約，因此SOGO在2月「單方面」通知國泰世華銀行將於8月15日終止策略聯盟合約，國泰世華銀一拿到仲裁函，趕緊提出救濟，撤銷仲裁、提出假處分，但因法院仍在審理中，依規定國泰世華銀要在權益有可能異動前兩個月通知卡友，所以緊急公布將先換卡到CUBE卡，若8月16日SOGO聯名卡不能使用時，至少還有CUBE卡。

國泰世華銀資深副總鄭有欽表示，雙方合約沒有終止，還在法院訴訟期間，但又因假處分還未得到法院確認，直到昨天（14日）半夜都未收到法院通知，怕法院一路就拖到8月15日之後，SOGO卡有可能不能使用，因此趕緊通知卡友換發CUBE卡。他強調，當初簽訂合約沒有期限，若要終止就應該「雙方合意」，不應SOGO單方面通知就終止合約。

針對SOGO在回應的聲明中，表明將與其他銀行談聯名卡發行。鄭有欽表示，如果是在合約還沒正式終止前與其他銀行談聯名卡，違反雙方合約進行，不排除會再提告，「我們（國泰世華）也能跟其他百貨談啊，但國泰世華銀一向遵守合約，至今沒發過其他百貨公司聯名卡。」

SOGO聯名卡為國內首創第一張百貨聯名卡，過去最高發行量曾到80萬張，目前發行量雖有稍微下降，但發行量仍還有60萬張卡。據國泰世華銀內部數據，SOGO百貨全部的刷卡金額中3成是國泰世華銀行的卡，去年國泰世華銀行更幫SOGO帶進35％新客戶。

鄭有欽指出，當初兩集團簽合約時，沒有把聯名卡合作的細項一一寫出來，像是沒有細寫要給多少櫃位、放置在多明顯的地方，通常銀行發行聯名卡後，行銷人員可以進駐在通路裡推卡，這是市場約定俗成的情況，但SOGO要求國泰世華銀把櫃位撤出，因此現在於SOGO看不到推廣SOGO聯名卡的人，這對卡量影響很大，「他們要求撤出，我們也只好撤出，說委屈嗎？確實蠻委屈的。」現在很多進件都只能透過線上申請。

針對遠銀發行「遠東快樂信用卡」搶SOGO聯名卡市場，鄭有欽也表示，唯一會違反合約的，是其他銀行不能發行SOGO聯名卡，且其他銀行提出的優惠不能比SOGO聯名卡還好，「假如有真正違反合約，我們就告了，但SOGO遊走在模糊地帶，因此沒有要告他們，他們（遠銀）業務人員在SOGO裡面推卡，我們也只能尊重。」

國泰世華銀今下午已陸續寄發通知給60萬張SOGO聯名卡持卡人，據國泰世華銀統計，60萬卡友中約有5成已有CUBE卡，將針對約30萬卡友換發CUBE卡，7月起將陸續進行CUBE卡換發及寄送作業，預計1個月左右可換發完成。

鄭有欽表示，就目前權益來看，SOGO聯名卡與CUBE卡，最大差異會在免費停車時間，因CUBE卡百貨消費有基本3％回饋，現行已有不少民眾在SOGO百貨消費是用CUBE卡，SOGO百貨刷卡額中3成是國泰世華銀的卡，這3成中又約有2成是來自CUBE卡，CUBE卡的百貨消費權益至少可以用到今年底。

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