話題》國泰世華、SOGO分手 情變因果曝光

繼COSTCO聯名卡後，國泰世華銀行今再傳出另一張合作逾20年的國泰SOGO聯名卡，也將因雙方在合約期間出現共識問題而即將生變，震撼市場。國泰世華己向法院提出救濟，爭取延續合約並維護卡友權益，截至目前為止，因目前還在訴訟中，法院仍在審理中，雙方合約將可能於8月15日有異動。

為何槓上？｜ 雙方簽獨家條款 遠銀卻發行「類SOGO卡」

據了解， 國泰世華銀行主要是與SOGO因對合約期間共識問題，導致該合約可能有所異動。國泰世華銀與SOGO合作發行聯名卡至今長達20年，雙方當時都簽署獨家條款，但後來遠東入主後，遠銀發行「類SOGO卡」雙方槓上。

在過去「太平洋SOGO」百貨時期，於2001年SOGO就與匯通銀行（國泰世華銀前身）簽約發行聯名卡，後來遠東入主後改名為「遠東SOGO」，2011年雙方協議重新再出發，SOGO聯名卡卡數由原先48萬卡，提高至80萬卡。

然而，2016年為了SOGO「卡」位戰，國泰世華與遠東銀行槓上，遠東銀行發行遠東快樂信用卡，被視為「類SOGO卡」，國泰世華銀行當時原設在SOGO百貨內的辦卡櫃位，更遭SOGO百貨以「因應百貨賣場規畫需求」，要求國泰世華撤櫃。但沒想到國泰世華撤櫃後，遠東銀行即進駐設櫃，準備提供民眾申辦「遠東快樂信用卡」。

由於當初國泰世華銀與SOGO簽署的合約，國泰世華銀為SOGO百貨唯一的發卡行，且雙方合作已長達20年，過去國泰世華銀曾多次呼籲SOGO百貨應確實遵守並履行雙方的合約，且不排除走上訴訟。SOGO聯名卡曾是國泰世華銀的主力卡之一，如今恐發生異動，對剛失去costco聯名卡的國泰世華銀行將是雪上加霜。

國泰世華銀表示，雙方因簽署策略聯盟合約而合作發行聯名卡逾20年，共同經營廣大百貨市場，近日雙方因對合約期間之共識問題導致該合約可能有所異動。為維護卡友及消費者權益，國泰世華今下午擬對外說明後續卡友權益保障方式。

爭議起因｜ 聯名卡萬年契約 全因這兩人聊得太高興

史上最「牛皮」的金融爭議案，國泰世華銀行發行SOGO百貨聯名卡，與遠東集團「纏鬥」逾20年，爭議就在聯名卡發行契約是「排他」且「沒有終止期限」，即國泰世華銀只能發SOGO聯名卡，不能再發行其他百貨公司聯名卡，而SOGO也只能有國泰世華聯名卡，其他銀行不能加入，這項合作時間是「萬年」，契約中沒有終止日期。

會訂出這項合約，主要是2001年時兩位主談人「太高興了，忘了寫時間」，當年是太平洋崇光百貨創辦人章民強，與前國泰金控副董事長蔡鎮宇談定的，雙方對強強合作十分開心，因此沒有注意到合約沒有終止期限，結果隔年遠東集團入主SOGO，即抗議此合約不公平，其遠東銀行無法發行SOGO聯名卡。

據了解，當年合約中有載明任一方要片面取消合約，必須支付9億元違約金，但遠東集團並不願支付，多年來雙舟在百貨與信用卡合作上一直有爭議，2004年時國泰世華銀以「SOGO集利卡」侵害其聯名卡權益，向法院提起訴訟求償9億元，2006年法院判決SOGO敗訴，判賠4億元，合約繼續有效。

之後雙方仍是一直有摩擦，SOGO很多部分不配合聯名卡活動，去年到今年初又向仲裁法院提起仲裁，仲裁法院認為SOGO可在半年後片面終止合約，8月15日即到期，因此國泰世華銀遠東聯名卡恐暫時失效。

但國泰世華銀仍會向法院提起訴訟，並可能祭出假扣押，未來一旦勝訴，不止合約有效、聯名卡要恢復原因，SOGO百貨可能對此期間的損失，賠償國泰世華銀。

遠東集團董事長徐旭東。圖／本報資料照片

怨念難解｜SOGO卡爭議 蔡鎮宇喊話徐旭東收手

「作生意以和為貴啦！」前國泰金控副董事長、當初國泰世華銀與SOGO聯名卡主談者蔡鎮宇15日接受本報獨家專訪，喊話遠東集團董事長徐旭東「作生意不要都用訴訟方式」，希望雙方依照當初談定的「白紙黑字契約」，否則國泰集團一定「抗告到底」。

蔡鎮宇透露，已與哥哥國泰金董事長蔡宏圖通過電話，強調這張卡片是當年他的心血，絕對不能輕言放棄，蔡宏圖亦承諾絕對全力捍衛國泰權利，不會輕言認輸。

蔡鎮宇亦向徐旭東喊話，大家作生意以和為貴，不是只有聯名卡這件事要管，現在雙方訴訟，社會觀感不佳、連帶影響遠東企業形象，留下不依約照走、不誠信的印象，甚至未來訴訟若敗訴，要賠償國泰這段期間的損失，蔡鎮宇說：「徐旭東你確定你這樣贏了嗎？」

蔡鎮宇並還原當年是與太平洋崇光百貨創辦人章民強議約，2001年時並沒有什麼百貨聯名卡，所以雙方太高興了，沒有注意到合約沒有壓上合作期限，並不是誰有意騙誰，後來遠東接下SOGO百貨，徐旭東一直覺得不公平，不願照約走。

蔡鎮宇並透過2002年時，徐旭東與他當面洽談過二到三次，其中一次甚至請來當時中央銀行總裁彭淮南作「公親」，彭總裁看了合約後，只說：「Douglas（徐旭東英文名）你比較不合理。」之後彭淮南就不願再對此事出面協調。

對於徐旭東多年來一直對國泰世華銀的SOGO聯名卡有「怨念」，蔡鎮宇說，我能理解徐旭東有遠東銀行卻不能發SOGO聯名卡的「委屈」，但雙方可以談嘛，可以付違約金9億元，「你不能一毛錢都不出，只想靠官司，這樣怎麼作生意？」

由於國泰世華銀SOGO聯名卡會有店內打折、持卡人來店禮等，徐旭東一直認為國泰世華銀占便宜，但蔡鎮宇也說「明明大家各出一半成本」，同時信用卡也為SOGO百貨帶來客源，蔡鎮宇提醒徐旭東，在2006年國泰世華銀已獲勝訴一次，SOGO賠償4億元，這次又來，國泰世華銀一定會抗告到底，屆時SOGO亦可能會有損失，更重要的是企業形象、聲譽損失，徐旭東應該要評估清楚。

卡友權益｜ 60萬張SOGO卡友 國泰世華將換發CUBE卡

國泰世華銀今臨時宣布，因SOGO「單方面」聲請通知國泰世華銀將於8月15日終止策略聯盟合約，導致合約將在8月15日有所異動，法院仍在審理中，國泰世華今臨時宣布，將換發CUBE卡給近60萬張SOGO卡友。

國泰世華銀資深副總鄭有欽表示，2001年與SOGO簽聯名卡合約，當初與SOGO簽聯名卡並沒有簽期間，遠東入主後卻對這合約一直有疑義，國泰世華己向法院提出救濟，爭取延續合約並維護卡友權益，因截至目前為止，因目前還在訴訟中，法院仍在審理中，雙方合約將可能於8月15日有異動，因此國泰世華銀7月先行進行換發CUBE卡。

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