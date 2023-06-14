科法斯上調13個國家風險評級 台灣不變

在全球各國對新疫情警戒降級後，科法斯在第二季風險報告中，上調了13個國家的評級、下調2個國家評級，而台灣風險評級不變仍維持在A2（低度風險）。

原本市場對於今年全球景氣寄予厚望，但經過5個月之後，科法斯第二季風險報告指出，今年的經濟表現很可能不會達到大多數觀察人士的預期。如果各國央行不加干預，成熟國家的通膨率不會自發地回到2％的目標；而且僅僅取消防疫限制措施並不能使大陸發揮全球經濟中繼引擎的作用。

科法斯更提到，市場原先忽略的兩大事實─一、獲取充足而便宜的能源是全球經濟體系運作的核心條件；二、貨幣政策對資產估值和金融穩定的影響比對消費價格的影響更為直接。在全球經濟前景與通膨趨勢和各國央行的反應密切相關的前題下，科法斯預測未來將受到一系列下行風險的影響，包括能源供應和信貸環境。

在此背景下，因有13個國家風險改善，科法斯上調了13個國家的評級包括：波士尼亞赫塞哥維納、維德角、希臘、愛爾蘭、塔吉克、馬來西亞、尼日、奈及利亞、菲律賓、卡達、沙烏地阿拉伯、坦尚尼亞、烏茲別克。另外科法斯也指出，由於全球融資環境緊縮，使許多國家面臨違約風險，埃及和迦納的評級已在去年都被下調，此次是下調了肯亞和玻利維亞的評級。

在台灣的部份，科法斯表示，由於台灣經濟在第一季再度出現負增長且下滑幅度進一步加大。相比之下，香港GDP在經歷了一年的萎縮後開始恢復成長，泰國受旅遊業也有反彈支撐，GDP成長加速，不過，正在觀察台灣風險情況，第二季沒有調整台灣，目前依然維持在A2（低度風險）。

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