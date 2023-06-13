雙雄搶7 全年信用卡拚刷破4兆

報復性刷卡推升下，國泰世華銀與中信銀行信用卡力拚今年誰先刷破7,000億元，前四月國泰世華銀信用卡刷出2,144億元，暫居第一，且年成長逾29％，中信銀信用卡則以2,013億元暫時居次，年成長近26％，兩家去年各刷出5,800億及5,775億元，今年都有望破七、刷卡創新高。

銀行局13日亦公布，前四月國內信用卡刷卡量已達1.22兆元，續創同期新高，且年成長19.6％。由於之後還有刷卡報稅、暑期旅遊旺季、百貨周年慶、雙11購物節、12月檔期及年終購物等，全年信用卡極可能刷破4兆元。

信用卡發卡行前五大競爭激烈，即國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀及台北富邦銀，各家至少有一張發行百萬張以上的「百萬神卡」。國泰世華銀手上有CUBE卡；中信有Line Pay聯名卡、中油聯名卡，今年Costco聯名卡易主，北富銀8月後也將有富邦Ｊ卡、Costco聯名卡二張破百萬張，過去國泰世華銀、中信銀雙雄爭霸局面，恐轉為國泰世華銀、中信銀、北富銀三強鼎立。

國泰世華銀指出，今年5月其流通卡數已突破千萬張，信用卡簽帳金額突破2,700億元，較去年同期成長超過3成，單月、累計簽帳皆為同業第一，其中CUBE卡占整體簽帳金額近5成，持續穩定成長。

中信銀表示，中信銀今年前五個月刷卡金額2,594億元，年成長近30％，若以去年全年刷卡5,775億元推估，今年可挑戰刷破7,000億元；發卡數上，若以中信銀每月新發卡約10萬至15萬張，今年底流通卡數估可達900萬張、明年將有望突破千萬張。

北富銀則預估，今年流通卡量可突破750萬卡，下半年將著重四大卡，包括Costco聯名卡轉卡、J卡積極與LINE pay合作、台灣大Open Possible卡及momo卡，將加強海外消費回饋。

玉山銀強調，以穩住信用卡市場第三名為首要目標，今年重點包括星宇航空聯名卡、U BEAR及PI卡、世界卡等，爭取旅遊回溫刷卡商機。

台新銀指出，台新目前有三張卡破百萬張，即@GoGo卡、FlyGo卡、新光三越卡，今年策略將鎖定旅遊旺季、多產業、多產品招募新客戶，提高既有客戶下半年的錢包市佔、活化點數生態圈等，力拚年度高成長佳績。

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