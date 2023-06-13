前四月刷卡1.22兆創高 這張4月停卡多

金管會銀行局今（13日）公布，國人4月簽帳金額為2,890億元，今年前4月刷出達1.22兆元，雙雙創下史上新高。值得留意的是，國泰世華銀4月單月停卡數9萬張，超過發卡數6萬張，主要是Costco聯名卡轉換導致。

銀行局副局長童政彰表示，4月份國人簽帳金額為2,890億元，雖較3月份減少579億元，但已創下歷年4月份的新高紀錄。之所以會比3月減少近600億元，主要是因3月份營業天數較長，同時228假期的消費也遞延到3月，且過往歷年4月都是消費淡季。

累積今年前4月，簽帳金額已達1兆2,216億元，也創下同期史上新高。單月刷卡額與前4月累積刷卡額雙雙創下史上新高紀錄，童政彰分析，這顯示民眾已經越來越習慣使用信用卡支付。

在流通卡數部分，整體銀行4月比3月增加35萬張，主要是北富銀4月流通卡數增加37.2萬張，因Costco聯名卡申辦人數增加，其他聯名卡也有行銷活動，這部分增加24萬張，另4月日盛銀併入北富銀，因此流通卡數也增加13萬張。

然而，國泰世華銀行4月份的停卡數9.3萬張，相較當月發卡數6.2萬張，呈現停卡超過發卡數的情況。銀行局表示，應該與Costco聯名卡轉換有關，因為Costco聯名卡已經陸續到期，而CUBE卡已轉換的差不多所致。

據銀行局統計，4月刷卡王為國泰世華銀行499.8億元，中信銀行則以478.4億元位居第二名，第三名則為玉山銀行374.2億元，第四名為台新銀行302.8億元，第五名為北富銀300.1億元。

4月發卡王則是北富銀發出26萬張，第二名為中信銀行9.7萬張，第三名為國泰世華銀行6.2萬張，第四名為玉山銀行5.9萬張，第五名為台新銀行5.1萬張。

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