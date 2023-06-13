上海銀配發現金股利1.8元 聚焦兩面向

上海商銀股東會通過現金股利1.8元 持續推動數位轉型與永續發展

上海商業儲蓄銀行（5876）6月13日舉行股東常會，由董事長李慶言主持，順利通過111年度財務報告及盈餘分配案，配發現金股利每股1.8元，如按12日的收盤價計算，現金股息殖利率約3.9％。上海商銀的股東會還順利通過解除該行董事及其代表人競業禁止之限制等議案。

上海商銀今年仍持續受惠於升息，存放利差及淨息差仍維持較高的水準，今年1～5月自結合併淨收益達193.13億元，較去年同期成長15.4％，該行第一季經會計師核閱的合併淨收益為113.9億元，較去年第一季成長13.6％，合併稅後淨利52.6億元，較去年第一季成長15.0％，稅後淨利歸屬母公司業主42.6億元，較去年第一季成長17.0％，稅後每股盈餘0.88元，高於去年第一季的0.81元，獲利表現良好。

上海商銀因應國際發展潮流，訂定今年的策略主軸為「多元核心，數位永續」，積極致力於擴增新獲利引擎，擴大營收與獲利來源，推動數位轉型與ESG永續發展。主要的營運亮點包括：推動財金部及海外分行功能強化專案，更新提升財金交易系統，強化財金部組織人才、產品創新及財務行銷（TMU）團隊，以擴大財務操作等非利息收益。籌設台南市及苗栗縣二家新分行，以拓展新市場、開發新客戶，挹注新營收與獲利。

上海商銀為加速推動數位轉型，也進行數位金融處的組織改造，提升為數位金融事業部，成為該行的第六大事業部，同時擴大組織編制，加強吸引數位金融科技與資訊科技人才，強化數位金融交易與服務平台，該行5月底甫於台南市設立南區資訊開發中心，提供南部資訊科技人才在地就業的機會，預計今年下半年將於台南市再設立南區數位科技創新中心。

此外，該行今年也持續推進新核心系統建置專案，以強化資訊競爭力，提供客戶更滿意的金融服務。在推動ESG永續發展方面，該行今年也已經簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi），正進行投融資碳盤查及規劃減碳目標與策略，同時也通過信用卡及簽帳金融卡ISO 14067碳足跡的驗證，並獲得行政院環保署頒發信用卡及簽帳金融卡產品碳足跡標籤證書，也將發行可持續發展金融債券，導入ISO 46001水資源管理系統及ISO 20400永續採購管理系統。該行今年獲得S&P全球永續年鑑評選為產業排名前10％的ESG績優企業，顯示該行積極推動ESG永續發展的成效深獲國際肯定。