利息趕不上通膨 還本金不用急

房貸利率突破2％，許多房貸族選擇以提前還本金的方式，減少因利率增加需多付出的利息。經濟學者指出，在通膨環境下，省下來的利息錢會「越變越小」；公股銀建議，若有餘裕先還本金，可考慮拿去做多元投資。

目前30年期房貸是市場主流，但房貸利率也創高，合庫銀行5月房貸利率約2.1％～2.2％；兆豐銀5月房貸利率平均比去年同期上升0.5到0.55個百分點。兆豐銀指出，目前房貸利率平均比去年3月高出3碼（1碼是0.25個百分點），即每千萬元貸款利息支出月增3,655元，年增約4萬4,000元。

公股銀行表示，借款人申貸前應考慮還款能力及財務規劃而定，還款期數拉長，雖然可減輕每月還款壓力，但因為借款年限拉長後，總利息費用會增加，選擇貸款年限應衡量自身能力及財務負擔，儘量不要超過總收入的三分之一，當臨時資金有急需或利率走升，使利息費用增加時，才不會影響到生活品質，甚至產生財務風險。

不論利率高低，先多還本金可減少借款期間支付的利息費用，但在多拿出一筆錢先還本金的同時，借款人還是要考量自身還款能力、確保家庭經濟安全。經濟學者分析，4月消費者物價指數（CPI）年增2.35％，利率上升則是0.5到0.7個百分點左右，也就是說，省下來的利息錢相對「越變越小」，趕不上通膨速度，但留下的房貸餘額，卻沒有明顯的下降，先還掉一小部份本金，未必是最好的選擇，建議要對生活所得與支出進行整體評估。

公股銀行建議，如果有多還本金的餘裕，借款人也可評估尋求多元投資管道，為自己建立健全的資產配置，例如股票、債券、不動產、現金配置比例，在降低利息支出考量外，同時兼顧投資收益及生活周轉金的靈活度。