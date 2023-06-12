房貸利率高 首購族不愛貸太長

高房價時代，即使房貸利率也隨著升息不斷挑戰新高，但為了分散貸款壓力，房貸期數有明顯增加趨勢。部分公股銀行首購族專案中，有提供40年期的房貸還款期，但這種超長還款期，並不受首購族青睞，公股銀行統計，40年期的房貸案僅占整體的2％。

據聯徵中心資料，今年第一季房價平均1,267萬元、平均房貸906萬元，房貸利率高達2.07％，可說是「購屋三高時代」。在購屋人購屋壓力不斷增加的情況下，內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第四季房貸期數增加到297期，創歷史新高，其中新北、台中、高雄與新竹縣市，房貸期數都超過300期，即使在高利息環境下，拉長房貸還款期要多繳更多利息，但30年期房貸還是逐漸成為主流。

除30年期房貸，部分公股銀行針對首購族提供更長的40年期房貸，規定必須符合「無自用住宅購買自用住宅貸款者」的首購資格，同時要考量務負擔及還款能力，但儘管面對利息升高的環境，40年期房貸顯然不受首購族青睞。合庫銀行指出，目前申貸40年期房貸占比維持在2％以下，並沒有增加趨勢；土地銀行、兆豐銀行也表示，40年期申貸案件非常少。

土銀表示，40年期房貸申貸資格評估條件，包括但不限於借款人年齡、還款能力及擔保品坐落區位、屋齡狀況、交通便利性等；兆豐銀指出，若符合借款人年齡不逾40歲、負債比率低於6成、屋齡未逾20年等條件，即可申貸40年期房貸；合庫銀說明，目前申辦40年期房貸的客戶，借款金額依擔保品座落地點，為鑑價或買賣金額較低者的7成到8成，目前申貸者沒有明顯借款金額區間，利率約2.06％到2.193％。

在兆豐銀申貸40年期的客戶，借款人年齡約為25歲到35歲間，基於風險考量，大多會加購房貸壽險，以預防意外災難或疾病，每筆申貸金額落於1,000萬元到1,600萬元間，利率介於2.06％到2.31％。

針對40年期房貸為何不受購屋族青睞？兆豐銀認為，目前房貸需求仍以申貸30年期為主流，主要原因是借款人通常考量自身工作距退休剩餘年期，及預期日後所得將增多等因素，如果申貸20年，短期內可能會大幅降低生活品質、甚至影響基本生活所需開銷；若申貸40年，就會考慮是否會債留子孫，且借款人於職場累積相當經驗後，收入也會相對增多等因素，衡量後仍以申貸30年期為主要客群。