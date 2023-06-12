台股奔萬七 公股銀選股指標看好族群出爐

台股直奔「萬七」（17,000點），公股銀行見漲勢太兇猛，祭出最新對策，即暫時「停、看、聽」，先將部份資金轉進高殖利率個股，鎖定除權息旺季的股息收入，漲多個股則將視情況減碼。

公股銀主管分析，目前台股短線呈上升格局，但面對市場消息仍是多空紛雜，加上法人季底作帳，波動幅度可能加劇，將擴大指數震盪整理區間，因此現階段將強化波段操作，增加周轉率因應。

對於台股後續走勢，公股銀主管分析，台股從去年底的14,137.69點，今年以來一路漲到6月12日的16,955.37點，累計已上漲達2,817.68點、漲幅19.93％，以當前的基本面來評估已不便宜，觀察主要是個別股票漲勢兇猛，且台股自4月26日今年低點15,284點以來，未出現明顯的換手整理。進一步預期台股基本面第二季可望逐步落底，預計將越走越穩，今年衝破「萬七」應該沒問題，且下半年可望站穩。

公股銀主管認為，短線來看，從現在到端午節為眾多法人季底作帳的重要時刻，指數震盪將較劇烈，「萬七」不易一下就站穩，要觀察量能的變化，指數將會上下震盪。其中市場對AI鏈相關題材仍相當有信心，其他綠能儲能、觀光等也是重點族群，因此將偏向區間操作盤主。接下來台股技術面、基本面都佔優勢，12日外資仍買超92.12億元，短多氣勢強，但預計個股表現空間較大，指數空間相對較小。

個別銀行來看，彰化銀行鎖定高殖利率、ESG表現佳之標的，並積極調節部位，靈活換股以提高周轉率。目前台股持股部位逾授權金額的7成，伺機逢回加碼布局，並逢高調節，適時優化投資組合。

臺灣中小企銀台股操作上，針對基本面佳且具成長性的長線績優個股分批布局，操作策略較去年更為審慎且富有機動性，並隨市場情勢變化滾動式調整各類股持有部位。操作上看好產業以具有長期未來發展性的半導體、車用、AI、高速傳輸、伺服器、生技醫療、綠能及內需相關或具轉機的產業為主。