金控回神 前5月賺逾1,350億

14家金控5月獲利全數出爐，稅後共賺進241.36億元，前五月稅後純益合計達1,356.41億元，較去年同期的2,025.45億元減少33.03％，衰退幅度從年初的6成，縮小至4成以下，獲利漸入佳境。

金控雙雄之一的國泰金控5月稅後純益39.6億元，是近七個月來，國泰金重新拿回金控單月獲利王，富邦金控5月稅後賺37.5億元緊追在後。前五個月累計稅後純益，以富邦金以256.2億元蟬聯第一，國泰金前五月則以168億元，超車兆豐金，躍升第三名。中信金控5月單月稅後純益34.23億元居第三名，前五月稅後賺197.75億元則維持亞軍。

若以前五個月獲利年增率來看，兆豐金的147.75％、台新金140.85％，翻倍成長，居獲利成長王及成長率亞軍，第三則是玉山金控的近32％。前五月成長率20％以上的金控，都是以銀行為主體，且沒有壽險或壽險子公司規模不大者，另外還有第一金控、華南金控、永豐金控。

因為升息及台美利差擴大，銀行獲利大增，14家金控共13家銀行，前五月稅後賺近1,136億元，占金控獲利近84％，隨著台股攻萬七，交易量放大，證券及保險子公司獲利回穩，證券子公司前五月稅後賺近165億元，占率已約12％。

富邦金今年來獲利減幅有逐月縮小趨勢，且累計獲利與每股盈餘仍居上市金控之冠。子公司北富銀受惠手續費淨收益成長逾2成以及海外授信動能成長，累計前五個月獲利首度突破百億元，達105.4億元，富邦人壽也因股票獲利，前五月稅後賺137.8億元；富邦產險逐步擺脫防疫保單陰影，已連續兩個月出現獲利。

國泰金下的國泰世華銀因手續費收入增加，5月稅後賺28.7億元，累計前五個月稅後純益148.9億元，年成長超過3成、續創歷史新高；其次國泰產走出防疫險陰霾，月賺2億元，回復正常水準。國泰人壽因避險成本仍高影響，當月僅小賺7.5億元。