14家金控獲利一表看 4家前五月EPS逾1元

14家金控5月獲利全數公布，今（12）最新公布的有3家，分別是富邦金、國泰金及開發金，其中前五月EPS（每股純益）最高者仍為富邦金，累計前五月EPS為2.07元，也是截至目前唯一一家EPS站上2元的金控公司，其餘前五月EPS有賺超過1元的則另有3家，分別是兆豐金1.18元；國泰金1.13元及中信金1.01元。

另外EPS較去年成長者則有8家，分別是兆豐金、第一金、元大金、永豐金、玉山金、華南金、台新金及合庫金，其中成長幅度最大的以台新金居首，增幅為161.9％，其次為兆豐金140.8％，第3名至第5名則分別為第一金28.5％、玉山金22％、華南金20％。和去年相比衰退的則有6家，富邦金、國泰金、開發金衰退幅度超過5成，其中新光金更是由盈轉虧。

今最新公布，富邦金控自結5月合併稅後純益37.52億元，累計今年前五月合併稅後純益256.20億元，和去年同期相比衰退6成，EPS為2.07元。子公司北富銀累計今年前五月稅後純益首度突破100億，創下同期新高，而富邦產自今年4月起，已經連續兩個月獲利，累計稅後虧損35.62億元。

國泰金5月稅後純益39.6億元，累計前五月稅後純益168億元，較去年同期減少63％，EPS為1.13元；兩大獲利引擎國泰世華銀5月稅後純益28.7億，累計稅後純益148.9億，年成長超過3成；國泰產險則因防疫保單理賠大幅減少，5月稅後純益2億元，累計稅後淨損1.7億。

另外同樣在今天公布上月獲利的還有開發金，開發金自截5月稅後純益7.71億，累計前五月稅後純益49.83億元，年減56％，和去年相比等同腰斬，EPS為0.3元。開發金表示，中壽本業營運維持良好動能，不過受限整體避險成本仍高，5月稅後純益1.61億元，累計前五月稅後純益6.4億。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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