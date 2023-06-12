富邦金前五月獲利256億 北富銀貢獻逾百億

富邦金控自結5月合併稅後純益37.52億元，累計今年前五月合併稅後純益256.20億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.07元。子公司台北富邦銀行累計今年前五月稅後純益創下歷年同期新高，首度突破100億元；富邦證券累計今年前五月稅後純益則創下歷年同期次高紀錄；富邦產險自今年4月起，已連續兩個月獲利。

台北富邦銀行5月稅後純益19.01億元，較去年同期增加1.7％，累計稅後純益105.40億元，相較去年同期成長1.3％，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約29％，主要是營收較去年同期雙位數成長，其中利息淨收益受惠升息、存放結構調整及海外授信動能成長穩定增加，手續費淨收益年成長超過20％以上，主要是財富管理客戶數、AuM增加及信用卡客戶基盤擴大，此外，今年以來金融商品相關收益持續維持高成長。

截至5月底信用卡有效卡突破400萬卡，較去年同期成長超過三成，累積簽帳金額年增22％，隨暑假旅遊旺季及Costco卡貢獻，預期下半年簽帳金額將較上半年再提升。截至5月底北富銀逾放比率為0.14％，備抵呆帳覆蓋率為885％，資產品質維持穩健。

富邦產險5月稅後純益3.12億元，累計稅後虧損35.62億元。由於防疫險保單已接近尾聲，加上公司陸續調整業務結構成效展現，5月持續獲利，增資160億亦已於本月完成，資本適足率超過法定標準要求，有效強化公司資本水準與營運資金。

富邦證券累計前五月稅後純益24.21億元，較去年同期增加8.46億元，年成長54％，台股加權指數5月續創今年新高、突破萬六，使金融資產部位獲利較去年同期大幅成長。

富邦人壽5月稅後純益為13.73億元，累計前五月稅後純益為137.80億元。5月台股走高，美股、科技股反彈，富邦人壽持續實現處分利益及領取部分股息收入，利息收入及國內外股票、基金之投資利益為主要獲利來源。債市投資方面，針對美國債務上限問題，市場預期將透過協調談判達成共識，推動5月債市利率呈現反彈。利率走升有利於壽險公司提升中長期經常性收益，策略上將維持充足流動性，彈性因應後續市況變化。

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