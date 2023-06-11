旅遊旺季到 國銀換匯好康拚場

出國旅遊動能持續增強，各銀行積極推出換匯優惠，希望刺激民眾換匯。華南銀行主管分析，近期出國人數眾多，建議有結匯需求的民眾可逢低分批買入以降低購買成本，先存入外幣存款當有外幣現鈔需求時即可從戶頭領取，也是一種好方法。

中信銀行自6月9日至13日於中信銀行Home bank APP或網路銀行線上單筆新台幣10萬（含）元以內兌換美元，即可獲匯差最佳3分減免優惠。此外每月限時限量推出「17換匯」，6月16日推出1,888組換匯優惠券，以新台幣兌換美元、日圓等七種旅遊現鈔幣別，即有特別匯差優惠，美元最佳減免3.5分，日圓最佳減免0.14分等。民眾若端午連假旅遊前有美元、日圓現鈔提領需求，也可透過中信銀全台153家分行外幣ATM 24小時隨時提領。

永豐銀行推出的「永豐匯元日」，每周三以新台幣線上結購特選外幣，可獲美元減4分、日圓減0.1分、歐元減10分、人民幣減1.5分優惠。7月1日起再加碼推出澳幣減6分優惠。或可透過「換匯優利定存」，以定存優利累積未來外幣資金，美元7天期定存年息8％、日圓7天期定存年息7.05％。

若使用永豐銀ATM，由新台幣帳戶提領外幣現鈔，美元現鈔匯率減2分、日圓現鈔匯率減0.02分、港幣及人民幣現鈔匯率減0.2分優惠，且無須手續費。

兆豐銀行指出，民眾可趁日圓貶值之際，先透過網銀購買即期外幣存放在日圓帳戶，再利用兆豐雙幣信用卡於海外刷卡，就能直接以外幣存款帳戶餘額支付外幣帳單，不用再經過結匯程序、輕鬆免除匯差風險。

對於主要幣別後市，中信銀分析，今年下半年預估美元呈現持穩的格局，日圓可留意因美日公債利差收斂，同時未來政策的扭轉，及利差交易平倉，將再帶動日圓的多頭格局。

華南銀行認為，美元不易持續走強，若經濟持續降溫伴隨升息結束，年底前美元可能轉為下跌。日圓則受惠日本觀光業復甦熱絡，經濟前景尚屬穩健，日本央行不排除適度收緊貨幣政策，以走向正常化，若美國聯準會停止升息、美元趨勢轉弱，日圓可望拉開升值空間。