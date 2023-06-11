亞洲旅遊神卡PK 回饋衝10％

暑假到了，加上全球解封，民眾瘋出國，國銀更積極搶攻這波報復性旅遊商機。永豐銀推出永豐幣倍卡祭出最高10％優惠搶市；中信銀推二張亞洲旅遊神卡，LINE Pay卡最高5％LINE POINTS回饋，英雄聯盟信用卡及商旅鈦金卡日韓泰星實體商店消費最高3.9％現金回饋無上限。

兆豐「利多御璽卡」提供海外不限國家3％現金回饋無上限優惠；華銀更有三張旅遊神卡，其中Rich+富家卡海外消費享最高5％回饋。

永豐銀行指出，永豐幣倍卡為雙幣信用卡，提供美元、日圓、歐元三種幣別產品選擇，刷外幣扣外幣，持卡人可看準換匯時機先換外幣，為海外刷卡消費預先準備，有效減少換匯成本。一般永豐卡也有精選旅遊通路提供分期滿額並完成登錄，最高4,700元刷卡金（限量），熱門行程包括雄獅旅遊東南亞暑假行程最高折3,500元、東南旅遊韓國自由行現折1,000元。

永豐銀行並提供刷卡小撇步，可「先換再存、存了再刷」，出國前透過「永豐匯元日」每周三於線上換匯所需外幣，享換匯減分優惠；或承作「換匯優利定存」以優利累積外幣資金；出國時使用永豐幣倍卡，國外消費最高10％回饋。

中信銀行依客戶偏好提供多樣回饋計畫、手續費減免或匯率兌換作業等服務，卡友可自行選擇各項服務。想要海外消費「省手續費」有二張神卡可選，LaLaport JCB卡海外消費筆筆免手續費，且今年底前使用LaLaport聯名卡海外消費最高8％中信點回饋、無印良品JCB卡海外消費筆筆免手續費；出遊日韓泰星等國首推二張神卡，LINE Pay卡、英雄聯盟信用卡及商旅鈦金卡。

兆豐銀行與旅行社合作，像五福旅遊東南亞自由行刷兆豐卡可立折500元、AsiaYo訂房最高7％回饋、Klook體驗商品88折起、Agoda訂房最高12％折扣，同時民眾還可搭配兆豐銀行6月到9月的旅遊優惠，額外再賺最高3,000元回饋。另所有Mastercard信用卡持卡人最高319萬元海外旅遊保險保障，若真的在海外染疫，也能獲得確診理賠，甚至連刷卡為配偶及子女購買機票或團費滿2萬元，也能有50％的補償。

華南銀行強調，4至6月期間舉辦全球旅遊適用的「華南大玩家、夏艷漫遊樂逍遙」，完成登錄在活動期間持華南信用卡於指定旅遊通路累積消費3萬元以上，可獲200元統一超商現金抵用券、累積消費5萬元以上可獲500元統一超商現金抵用券、累積消費10萬以上贈24吋行李箱一個。