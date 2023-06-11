美高評級債 法人搶先回補

美國近期總經數據雖然好壞參半，但債務上限危機解除，且下半企業基本面有望好轉，市場有機會震盪走高。投信法人表示，美國第一季GDP及耐久財顯示消費動能有撐，作為政策指標的PCE則突顯通膨回落速度不如預期，利率期貨反映市場正在推遲對首次降息的時點預估，眼見未來將有利差收斂空間，法人資金已經率先回補美國高評等投資級債。

目前國內銷售的投信發行投資級債，主要分成美國、全球、新興市場、亞洲等不同區域類型，若進一步檢視這些不同類型投資級債基金近一季新台幣計價的績效平均，以美國企業債的2.09％最佳，其次才是全球型的1.19％，以及亞洲的1.11％。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈指出，美國投資級債不僅表現出色，根據近五年的統計，美國投資級企業債的殖利率平均達5.42％，大幅優於歐元投資級企業佔的4.33％，考量美國升息循環已經進入尾聲，歐元區及英國仍需維持升息路線，對於以歐元、英鎊計價的投資級債仍需消化升息的利空衝擊，更何況美國企業債相較全球與歐元區企業債長期具殖利率優勢。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，因主要央行開始思考連續性升息對經濟的影響，主要國家升息空間有限，利率風險低於去年；加上債券收益率拉高後，投資價值增加，今年具表現空間。在存續期方面，因經濟數據表現低於預期、景氣衰退疑慮增加，加上主要央行仍未鬆口政策轉向，仍中性看待存續期，降低利率波動影響。

因信用債收益率仍遠高於公債，加上基本面仍穩健，可鎖定收益率較高券種，透過息收來累積投資報酬率，但應著重於信用評級較高的族群，增加防禦性並應對景氣衰退疑慮。

黃相慈強調，近幾年債市資金動向多數時候呈現流入，如今隨著外部快速升息環境已轉向，特別是美國投資級債市，看好企業獲利能快速轉佳，因此往往為景氣谷底翻揚的首要受惠券種，預期後續資金將有很大的回補空間，進一步帶動債券價格揚升。