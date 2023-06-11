台股高檔震盪，投信法人建議，投資人可嚴控部位，分批進場，近期OpenAI推出ChatGPT-4，讓已延燒一季的AI議題持續發酵，台灣AI相關供應鏈可望受惠，可以是優先選擇布局標的。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，台股確實有拉回壓力，但仍有基本面支撐。首先是政府持續刺激內需，例如普發現金，且隨海外旅遊解封，航空客運營收已回到疫情前表現，顯示內需消費回溫。今年以來更有由ChatGPT所帶來的無限想像投資題材，在全球科技巨擘競相投入AI產業下，台灣享有硬體供應鏈的優勢，可望從這波AI浪潮受惠，亦將成為支撐台股的力道。

葉獻文認為，台股後市五大利多與五大利空，利多包含政府政策作多、外資並未大幅流出台股、大陸推出經濟刺激方案帶動原物料價格上漲、美國就業市場持續熱絡加深「軟著陸」樂觀預期、AI議題持續延燒有利台灣相關供應鏈；利空包含上市櫃企業獲利恐因庫存問題持續下修、美國升息幅度與時間恐加大並拉長、景氣對策信號未見好轉、兩岸關係持續緊張、中美關係持續惡化等。

日盛上選基金研究團隊指出，台股企業獲利雖下修，但呈現逐季成長，整體基本面皆在好轉中，有利股市表現。操作上回歸基本面，AI伺服器供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群，將是盤面可關注焦點。

中信關鍵半導體經理人張圭慧認為，受消費性電子終端需求持續疲弱影響，各家大廠下修今年全球晶圓代工產值，但預期產業修正低點就在今年上半年，庫存持續改善將帶動下半年出口增長，惟需待廠商庫存調整完畢後，實質需求回溫，以提供長線成長動能。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄強調，短線上AI新科技股仍為強勢主流，領軍大漲的族群以電子股居多，集中在半導體、晶片、IC設計、伺服器與PCB等龍頭大廠，另看好政策相關的基建與節能減碳ESG概念股。