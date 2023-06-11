大陸政策連發 布局績優股

上證指數5月上旬創下年內高點後快速調整，近期市場情緒略有和緩，主要指數初步呈現出企穩跡象，成交量有所回升。大陸5月服務業PMI回升，但先前官方製造業PMI回落，市場預期大陸將持續推動政策拉抬經濟，國常會也率先退出扶持新能源車政策，投信法人認為，後續盤面關注以業績為主，並繼續圍繞有政策催化預期或業績優勢的族群。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，A股滬深300不含金融指數股債收益差，即將碰到平均值向下2倍標準差，同時兩融資金退場、換手率萎縮，市場負面情緒已獲得一定程度釋放，預計股市將有機會出現止穩並有望開啟反彈，仍以結構性機會為主。全年在緩慢復甦環境下，將有利主題投資與防禦性策略，觀察焦點以AI成份較重的TMT與偏防禦性質的中特估為核心。

政府政策已注意到短期經濟壓力，並開始針對性推出措施，6月2日國常會提出要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，同時，北京、上海、深圳等地接連提出政策措施，積極布局人工智慧產業。預計6月結構性政策將陸續推出並累積，第三季經濟復甦有望明顯改善。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真指出，大陸實體經濟供給和需求端修復需要時間，4月PMI歷經三個月後重回榮枯線之下，五一假期消費出行數據強勁，但支出金額大約恢復至2019年同期的84.5％，顯示經濟復甦勢頭向上但不穩固，政策有望繼續延續穩中求進基調，後續伴隨政策發力逐步向實體經濟傳導，投資者對當前大陸增長預期存在改善空間。

第一季A股盈利增長2.2％，相較去年全年1.3％及去年第四季均有所回升，其中非金融下滑幅度5％，也較去年第四季下滑15％有所收斂，判斷今年第一季可能成為A股今年全年盈利低點，低基數效應伴隨著疫情壓制因素緩解和企業活力改善，二季度A股業績增速有望顯著回升，有助於提振投資者信心。

在操作上，葉宇真建議，隨防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢複正常，居民就業和收入水準提升，居民預期將發生轉變，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費產業修復提供充足空間，建議優先布局績優消費龍頭股。