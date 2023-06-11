AI當道 科技股後市聚光

近來生成式AI和ChatGPT展現了AI人工智慧技術應用的新一個里程碑，愈來愈多軟體或服務內建AI來優化業務表現，不少個股也隨勢走高，法人表示，在科技股漲多後，股價先整理再續揚。

近月與AI相關股價漲最猛，根據晨星基金統計，截至6月6日為止，近月科技基金前五名分別是安聯AI人工智慧基金、瀚亞美國高科技基金、摩根JPM美國科技基金、新加坡大華全球科技基金及統一全球新科技基金，月績效都逾15％。

安聯投信指出，隨著AI技術朝向大規模應用，各領域和產業的需求持續攀升，這將支持未來幾年對AI基礎設施的需求維持穩定增長，像是驅動雲端、5G、邊緣計算均是主要的長期成長因子，在AI可涉入領域，由於結構因素，許多企業尋求生產流程的自動化及人工智慧領域投資，因應勞力緊俏和高薪資環境的挑戰，在各個產業都能看到人工智慧計畫的推動，來加速數位化轉型，例如汽車、消費、醫療和金融等領域。

富蘭克林證券投顧認為，預估AI在未來幾年可望有高達近2成的年複合成長率，對AI的加速投資將使科技股受惠，雲端服務的長期需求成長預期也將維持高速，到2032年公有雲市場規模可望上看2.5兆美元，公有雲支出佔科技支出比例則可望來到45％，看好科技產業長線潛力。但科技股經過本波反彈後，要留意史坦普500科技指數與200日均線乖離已超過2成，技術指標也來到高檔。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，若短線科技利基成長股遇較大回檔，未來還是可逢低布局，持續看好AI相關概念，包括晶片、軟體與基礎設施等，即使股價短線大漲，但這些產業仍處於趨勢前期，相關個股具想像空間。

車用相關在利空集結、共識預期下修後有利空出盡意味，也是近期逢低布局選擇之一，及部分基期較低的工業、消費與小型類股，則有望補漲，但防禦類股在市場偏好度未扭轉前，表現空間較有限。