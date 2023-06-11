本報調查│金融業全押 央行本周不升息

市場預期15日（周四）凌晨美國聯準會（Fed）有可能宣布暫停升息，結束連十升，7月是否再升息仍有變數，當天下午我中央銀行也將舉行第二季理監事聯席會議。根據本報對金融業者問卷調查顯示，全數預期這次央行緊縮政策應有轉變，將暫停升息，即這波貨幣緊縮有機會暫告終結。

金控主管表示，美國通膨數據雖距離Fed設定的2％目標仍有大段落差，但市場預期這次將暫停升息，7月是否重啟升息，仍要視整體經濟數據而定。根據芝商所FedWatch工具顯示，目前交易商押注升息1碼機率衝破3成，因近期市場大量雜訊，Fed決策勢必牽動我央行15日的決議。

根據本報調查結果，金融業者看法一致，一改第一季調查時的分歧，這次全數認為央行緊縮貨幣政策將改變，主要著眼於通膨率下滑，且總體經濟放緩，預估將不升息。

銀行業主管指出，央行總裁楊金龍3月會議曾提到，未來貨幣政策將取決於數據，觀察第二季以來出口及工業生產仍大幅衰退，國內景氣燈號已連亮六藍燈，央行經濟成長率預測面臨下修壓力，今年「保二」恐有難度，且通膨與房價有放緩跡象，也使升息壓力大減。

楊金龍先前多次公開提到，升息對付輸入性通膨效果有限，且過度升息造成企業及個人貸款成本負擔加重，不利於已明顯放緩的經濟基本面；但因央行首要職責是控制國內物價，就目前核心通膨仍居高不下，也不完全排除升半碼的可能，就等央行15日公布答案。

另針對央行房市管制措施部份，調查結果顯示，近9成金融業者認為，管制措施暫時不會退場，儘管房市大幅量縮、持續降溫，顯示政府打炒房見效，但楊金龍去年底透露，管制「還有精進空間」，代表退場應是言之過早。

延伸閱讀

金融業看法一致 台幣Q3匯價無緣見2字頭

暫停升息機率高 Fed會前仍意見分歧

超級央行周登場 Fed本周利率前景撲朔迷離

標指周線創連4紅紀錄 超級央行周緊盯1事