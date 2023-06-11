銀行迎超級股東會 彰銀改選受矚目

銀行業超級股東日登場，本周主要集中於6月13日及16日兩天舉行，其中，董監改選以彰化銀行為主軸，由於台新金未再提名董事，意味台新金全面退出彰銀董事會，股東會上預料呈現新氣象，備受市場關注。

6月13日召開股東會的上海商業銀行，為銀行業超級股東會打頭陣，後續重頭戲落在6月16日，當天共有六大金控召開股東會，包括兆豐金控、第一金控、華南金控、合庫金控、台新金控及中信金控，其餘銀行包括台企銀、遠東銀行、王道銀行、彰化銀行也在當日舉行。

其中，將進行董監事改選的金控為合庫金，銀行則有彰銀、王道銀將改選。其中，16日又以彰銀董監改選最受關注。

以往彰銀股東會上，公股陣營與台新金之間爭奪經營權，歷次改選頗受矚目，今年彰銀董監事再度改選，由公股足額推派，包含提名六席董事、三席獨董，而現任董事長凌忠嫄仍在列，預料將繼續掌舵彰銀；同時，日前台新金控陣營的自然人董事陳淮舟請辭後，也已意味台新金全面退出彰銀，換言之，彰銀董事會將回歸全公股陣營，財政部、台新金的多年糾葛正式劃下句點。

另外，合庫金16日也將改選，內定接任合庫金董事長的現任台企銀董事長林謙浩也在列，合庫金董事提名名單中，包括財政部提名林謙浩等六席董事代表；農會兩席代表董事；信合社一席；合庫銀工會代表一席，共10席一般董事。另提名獨立董事五席。

民營銀行方面，王道銀16日股東會上也將全面改選董事，預計董事長駱怡君將邁入其第二任董座任期。王道銀今年縮減應選董事總席次，由原本為11席一般董事、三席獨董，縮減為八席一般董事、四席獨董，也就是總席次少兩席，但獨董增一席，以利增加獨董與自然人董事的比例。