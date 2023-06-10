6/16銀行業超級股東日 彰銀改選受矚目

銀行業超級股東日16日登場。其中董監改選部分以彰化銀行為主軸，由於台新金未再提名董事，意味台新金將全面退出彰銀，而六家以銀行為主體的公民營金控業者也在同一天召開股東會，持續升息後的經營策略與對景氣的看法，為本次股東會最受關注的兩大議題。

本周銀行業股東會先於6月13日當天，由上海商業銀行打頭陣，重頭戲則落在6月16日，當天除兆豐、第一、華南、合庫、台新及中信六大金控舉行股東會，台灣企銀、遠東銀、王道銀和彰化銀行，也選在這一天舉行。

今年股東會將進行董監事改選的金控為合庫金，銀行則有彰銀、王道銀，彰銀董監改選最受關注。

以往彰銀股東會上，公股陣營與台新金之間因爭奪經營權，歷次改選頗受矚目，今年情勢丕變，公股足額推派人選，包含提名六席董事、三席獨董，現任董事長凌忠嫄仍在列，預料她將繼續掌舵彰銀；而日前台新金控陣營的自然人董事陳淮舟請辭後，已確定要接掌新光金，意味台新金全面退出彰銀，彰銀董事會將回歸全公股陣營，為財政部、台新金的多年糾葛劃下句點。

16日也將改選的合庫金，內定接任董座的現任台企銀董事長林謙浩已在列，合庫金董事提名名單中，包括財政部提名林謙浩等六席董事代表；農會兩席代表董事；信合社一席；合庫銀工會代表一席，共10席一般董事。另提名獨立董事五席。

民營銀行方面，王道銀16日股東會也將全面改選董事，董事長駱怡君將可順利邁入第二任期。剛因提早於清明連假前發放6,000元普發現金，而一度聲名大噪的王道銀，今年縮減應選董事總席次，由原本為11席一般董事、三席獨董，縮減為八席一般董事、四席獨董，也就是總席次少兩席，但獨董增一席，以利增加獨董與自然人董事的比例。

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