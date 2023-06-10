新光金變天! 錯估這件事 吳東進派輸得傷心

「以為大家都是大家庭，會念舊情。」新光金控董事改選9日已落幕，改革派大獲全勝，但新光金創辦人吳東進為代表的公司派，輸得有點「傷心」，因為出現二大「訝異」，第一是吳家、林家、洪家都來自創始股東家族，有數十年的情感，卻沒想到對方未留餘地、毫不協商；第二是股東會後立即召開董事會，推舉之前台新派去彰銀當董事的陳淮舟當董事長，「司馬昭之心」不再遮掩。

吳東進方這次有三大措手不及，第一，即如同改革派代表、新光金董事洪士琪日前受訪時表示，新光合纖、新光紡織、新光三越的董事會都曾吵吵鬧鬧，但最終就是回歸大家族感情，只要一人勝出，大家都會支持。因此，吳東進方一開始也評估大家就是意氣之爭，不見得會「趕盡殺絕」，所以錯估了情勢，未及早綁定委託書徵求通路，尤其是三大委託書徵求通路，也未編列相關預算，導致對方在委託書徵求結果大勝，輸在了起跑點上。

第二，吳東進方不斷要求協商，但改革派之前都並未回應，然而在9日選前最後一天，改革派打出親情呼喚，避免吳東進方在選前一天祭出玉石俱焚的大狠招，吳東進方看到對方釋出善意後，最後決定就回歸選票決定席次，沒想到對方不僅拿下十席董事，獨董陳彥希更衝出第一高票，拿下首次董事會的召開權。

而昨天（9日）的董事會，改革派在沒有打招呼的情況下，立即決議下午即召開董事會，公司派當選的5位董事臨時被通知，讓吳東進方措手不及，不知道對方要開什麼，最後公司派4位董事皆未能出席，僅公司派獨董許永明出席，而陳淮舟當選董事長的人事案，就在公司派4位一般董事不知情的情況下通過。

第三，原本以為改革派會儘量淡化與台新金間的連結，因此預估對方會推選台新色彩沒這麼重的魏寶生出任董事長，沒想到最後董事會推舉的是陳淮舟出任董事長，讓吳東進方訝異對方竟已毫不遮掩，也讓吳東進方第三度措手不及。

目前吳東進方面只能評估，改革派雖掌握新光金董事會逾2/3席次，但未來吵吵鬧鬧將是常態，儘管只有五席，吳東進方面仍是強調會堅守新光金的最大利益。

另外，吳欣儒昨晚（9日）辭職，據了解，吳欣儒昨晚辭職是臨時決定的，並不是早有計劃，吳東進方事前並不知情，但對她的決定可以理解，且雖然吳欣儒辭去了總經理，但她仍是一般董事的最高票，會繼續在董事會內關心金控事務。

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