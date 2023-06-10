imB未違反銀行法？金管會二度嚴正澄清

im.B借貸平台以假債權詐騙爆雷，相關報導甚囂塵上，金管會忙闢謠。繼6月7日發布澄清稿後，金管會10日再度發布澄清稿，提出三大澄清，一、從未表示沒有違反銀行法；二、2018年9月就已將該案移送調查局參處；三、金管會依法並無權限查詢主嫌曾國緯和徐少東的犯罪前科及身分。

金管會指出，關於6月10日報載「2016年，調查局即接獲檢舉立案調查im.B，卻因金管會一紙公文稱其借貸模式『未違反銀行法』使偵辦整整貽誤7年」，及「金管會疏忽主嫌曾國緯的犯罪前科及通緝犯身分」等事，與事實不符，金管會已於今年6月7日發布新聞稿澄清，茲再重申：

一、2017年3月案關函復檢調單位之函文，並未表示沒有違反銀行法，且已敘明：「違法吸金行為所涉法規甚多，…因違反該等法令之違法吸金之行為皆屬刑事犯罪並涉及個案事實調查，宜由司法檢調機關依事實調查結果加以認定」。

二、金管會另於2018年9月間接獲民眾檢舉im.B疑似違法吸金案件，已於同年月檢具相關資料移請法務部調查局參處。

三、至於報導指稱「金管會疏忽主嫌的犯罪前科及通緝犯身分」，金管會依法並無權限查詢曾國緯和徐少東的犯罪前科及身分。

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