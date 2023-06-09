金控前五月獲利 應破1,300億

金控前五月獲利有望破1,300億元。除國泰金控、富邦金控、開發金控尚未公告自結獲利外，已公布的11家金控前五月獲利已達882.38億元，較去年同期的795.11億元，年增率達10.98％，三大金控前四月稅後已賺389億元，5月若穩住獲利，則14家金控前五月獲利衰退幅度可望縮小到4成以內。

法人分析，隨著銀行授信淨利差擴大、手續費收入成長，加上保險子公司獲利回穩，金控累計獲利將漸入佳境。

已公布的11家金控5月稅後獲利，以中信金的34.23億元最高，兆豐金24.01億元、第一金21.14億元、元大金21.02億元緊追在後。

其中有四家前五月獲利衝破百億元，即中信金、兆豐金、第一金、元大金，中信金以197.75億元，在已公布的11家中暫居金控獲利王寶座。

前五月稅後獲利年增率，以兆豐金的147.75％、台新金140.85％，翻倍表現最為亮眼，中信金小幅衰退10.8％，新光金由盈轉虧，則是因為資本市場能實現不多，且避險成本太高，讓壽險子公司表現不如去年。

四家金控9日公告獲利，其中，玉山金前五月稅後獲利88.29億元表現最好，並創歷年同期新高，華南金則是82.29億元、合庫金76.55億元，年增率分別為31.99％、25.19％、3.39％。新光金5月虧損16.11億元。

合庫金獲利結構中，5月主要獲利貢獻為銀行，5月稅後純益為12.95億元，前五月稅後純益為70.96億元，比去年同期64.76億元年增9.57％。除了銀行外，其餘五家子公司合庫資產、合庫票券、合庫證券、合庫人壽、合庫投信前五月稅後純益都比去年同期微幅衰退。

華南金前五月稅後純益年增率達25.19％，主要是因銀行子公司獲利亮眼帶動，子公司獲利整體平穩，華南銀行、華南永昌證券、華南產險前五月的稅後純益分別為77.87億元、3.56億元、3.02億元。