黃永仁：往後黃男州帶領 玉山會越來越好

玉山金控股東會9日通過每股配發0.38元股票股利及0.19元現金股利，並改選12名董事。在董事當選名單出爐後，玉山金董事長黃永仁向在場股東表示，「相信往後，在黃（男州）董事長帶領下，玉山會越來越好。」

玉山金配發0.38元股票股利是現金股利，即0.19元的二倍，黃永仁特別向股東說明，金融事業是百年事業，提高自有資本比率相當重要，將有助長期發展與經營，提升競爭能力，希望股東支持。他也感謝玉山金的股東，讓今年80億元現金增資募集完成，在增資後，玉山金實收資本額已達1,566.4億元。

黃永仁說，2022年是不平靜的一年，全球雖逐步走出疫情陰霾，但俄烏戰爭、全球通膨升溫、國際政經競合等變數，使全球經濟前景仍面臨高度不確定性，台灣在去年下半年出口力道明顯放緩，拉低全年經濟成長動能。對於2023年景氣走勢，他在股東會報告書中提到，國內外經濟發展未來仍充滿著許多挑戰。面對氣候變遷、地緣政治與後疫情時代等全球議題，考驗國家與企業的經營智慧，「這是危機，卻也是更大的轉機。」

玉山金去年面臨整體金融環境劇烈波動的影響，黃永仁說，雖短期衝擊銀行的金融資產評價，中長期仍有助於銀行健全存放款業務的發展。

股東會改選後的12位董事，分別是玉山銀行董事長黃男州、新東陽董事長麥寬成、年興紡織董事長陳威翰、上立汽車董事長吳建立、玉山金總經理陳美滿、玉山銀總經理陳茂欽及玉山銀法金執行長林隆政。

五位獨董分別為勤正財務顧問董事長張日炎、台大工商管理學系教授黃俊堯、台大法律學院教授蔡英欣、清大科技管理研究所教授丘宏昌及政大科技管理與智慧財產研究所教授蕭瑞麟。股東會後隨即召開董事會並選任黃男州為玉山金控新任董事長。