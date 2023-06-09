元大金翁健：持續創造績效

元大金控9日召開股東常會，通過每股配發現金股利0.8元、股票股利0.15元，合計每股股利0.95元。元大金控總經理翁健表示，今年金融市場充滿不確定性，將秉持一貫嚴謹的風險控管態度，「在動盪不安的市場中持續創造績效」。

對於今年下半年景氣，元大金指出，市場普遍預期美國聯準會升息腳步已接近尾聲，但仍有全球經濟成長可能趨緩、廠商持續進行庫存調整、台灣出口力道受箝制等因素影響市場。同時升息雖有助提升銀行淨利差，但國內製造業、不動產業景氣降溫，還是可能衝擊銀行的放款動能、且導致信用成本上升。壽險業方面，升息環境下雖然經常性收益有望提升，但台美利差擴大恐使避險成本持續攀升。

翁健表示，2023年市場充滿不確定性，台股行情表現也充滿挑戰，元大金各子公司將努力掌握機會、鞏固獲利動能。

元大金說明，在元大證券部分，於國內市場方面將強化資訊安全防禦，並透過數據分析進行精準行銷。同時，推展具元大特色金融商品，積極發展財富管理業務；海外市場方面聚焦在地化經營，並積極拓展財富管理業務，元大財富管理(新加坡)有限公司也已取得新加坡會計與企業管制局核准設立登記。

元大銀行部分，則將強化與調整收益結構，提升資本使用效率。法金深耕大型集團客戶及潛力產業，並加強外幣放款與優質聯貸案件承作；個金則加強開發信貸業務。存款吸收策略上則將加強核心存款吸收，提高活存比率，希望透過存款結構及期間調整，控管成本，增加收益。

元大人壽部分，會順應高齡趨勢及利率環境，以「保障暨長年期」及「投資型」商品為雙主軸。投信則是提升主動基金績效並積極推廣重點基金以擴大市占率，新基金發行將以「穩健成長、固定收益型」為訴求。期貨方面將擴增期貨交易及結算上手業務機會，串聯台灣、香港、新加坡等地區，建構亞太跨國交易營運模式。

元大金去年稅後淨利達214.56億元，每股稅後純益(EPS)為1.72元；今年前5月自結稅後淨利為100.85億元，EPS為0.81元。