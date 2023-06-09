新光金確定變天 改革派大獲全勝拿下10席

新光金今（9）日召開股東會進行董監事改選，以新光金董事洪士琪為首的改革派大獲全勝，順利拿下10席、2/3席次董事。由於新光金董事長許澎將於今股東會結束後申請退休，新的董事會將於下午推派新任董事長，因董總不會同時換人，吳東進次女、新光金總經理吳欣儒可望在選後暫留任。

新光金今股東會改選12席一般董事、3席獨立董事，洪士琪一早就坐鎮在場，整場股東會都未離開直到投票結果出爐。由於改革派徵求的委託書約38％、公司派僅取得3.8％；電子投票公司派取得6.28％的支持，若加計新光三越的兩席為6.3％支持，改革派則獲得2.85％支持，再加計兩派的自有持股公司派14％、改革派7％後，改革派已獲6成支持、公司派僅獲3成支持，因此最終投票結果，如市場預期改革派獲勝。

最終15人董事名單，改革派拿下10席、公司派拿下5席。15席董事名單如下：

新光金總經理吳欣儒、新光銀行董事長李增昌、新光三越財務部副總賴慧敏、前彰銀董事陳淮舟、新勝董事林敦仁、新光金董事吳東明、新光金董事洪士琪、新光三越業務本部長吳昕昌、前凱基銀董事長魏寶生、澄理法律事務所主持律師林詩梅、新光吳家老臣吳家錄之子吳邦聲、元富證董事長陳俊宏。

獨董：常在法律事務所律師陳彥希、勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋、新壽獨董許永明。

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