金融股利多來了 國銀前4月賺狂賺創紀錄

金融業去年遭遇逆風，在今天股東會中，國泰金董事長蔡宏圖、新光金董事長許澎，都向股東表達歉意。不過，今年全球金融市場回穩，金融業獲利明顯改善，金管會今天公布，本國銀行今年前4月稅前盈餘達1,643.8億元，創史上同期新高，年增40.4%。

金管會銀行局表示，整體國銀前4月稅前獲利創下同期歷史新高，主因股債匯市表現回穩，帶動投資及其他淨收益成長，且受惠於升息，利息淨收益增加。銀行業國內總分行、海外分行及大陸地區分行獲利全數上揚，僅OBU（國際金融業務分行）獲利較去年同期衰退。

據金管會統計，國內總分行前4月稅前盈餘為1,208.9億元，年增48.2%，海外分行稅前盈餘192.4億元，年增60.8%，大陸地區分行稅前盈餘19.8億元，年增高達1.88倍。

至於OBU前4月稅前盈餘僅222.7億元，微幅年減2.7%，主因投資及其他淨收益相對下滑所致。

各大金控股價仍在長線低檔區

若單看4月獲利表現，整體國銀4月稅前盈餘377.9億元，年增39.1%，但月減14.6%。銀行局說明，3月較4月多7個工作天，加上匯率波動等因素影響，國銀利息淨收益、手續費淨收益、投資及其他淨收益，都較3月下滑。

法人表示，金融股走過國際市場股債齊跌、瑞信破產、淨值危機、美國地區銀行倒閉風暴等，在一連串利空淬煉之下，國內金融業表現相對穩健且具韌性，今年來景氣觸底，銀行業前4月獲利大幅創高，目前各大金控股價仍在長線低檔區，由於金融業具有景氣循環特色，投資人可拋開股息迷思，在配發股息低迷之際，以長期角度逢低布局。

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（旺得富理財網 王順泉）

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