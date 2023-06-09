國泰金李長庚評景氣 今年最大挑戰是這個

國泰金控總經理李長庚9日於股東會後表示，今年上半年清庫存、下半年終端需求出現，因此「下半年景氣會比上半年好」，國泰金預期是今年台灣GDP可保二，持「審慎樂觀」看待，而今年最大挑戰是「避險成本」，因台美利差仍大，只能盡最大努力把避險成本控制維持在一定範圍，希望控制在1至1.5％。

李長庚表示，景氣是一個循環，今年上半年在去年急速下來庫存增加許多，今年上半年處在清庫存階段，而資本市場提前反應，表示庫存清得還算不錯，接下來要看新訂單是否進來。

李長庚分析，今年上半年美國景氣表現比預期好、大陸比預期弱，一冷一熱看兩邊拉力誰大，目前看美國終端需求逐步出來，希望清庫存後，景氣可上來，就整體需求來看雖有出來但仍處在弱的階段，希望不要惡化，若終端需求在第三、四季出來，景氣就可望回溫，在終端需求未出來前台灣出口表現恐不理想，要全球景氣上來台灣才會回升，對今年台灣全年GDP國泰金預期是有2％以上。

就美國升息來講，李長庚指出，市場看法不一，有人認為六、七月皆會升、有人認為六月不升、七月升，從市場反應來看，大家擔心的還是經濟數據，像通膨是否逐步放緩、就業市場穩定，聯準會要考慮的是說，升息本身能不能壓制通膨、對金融體系造成的壓力，所以過程中抉擇找最大平衡，假設通膨慢慢在一定範圍浮動、往下走，就業市場也沒有像現在這麼強勁的話，升息壓力就沒那麼大。

李長庚認為，不管一次還是二次升息，比較明確的是升息已到尾端，其他到底有幾次升息難說，但有二點，一是不會像去年一樣暴力升息，二是各項經濟數據在一定區間浮動，各界面對聯準會升息壓力比過去要淺得多。

李長庚認為，今年最大壓力就是避險成本。因為國壽海外投資部位大，台美利差仍高，避險成本是今年一大挑戰，經營團隊會盡最大努力降低避險成本。也感謝主管機關放寬外匯避險操作空間，希望能繳出較好成績。

李長庚認為，投資收益主要看三收益：資本利得、股息殖利率孳息、匯率，匯差是個挑戰，因為國壽的負債是台幣、資產是外幣，要靠努力，希望台美利差可縮小，但外在環境無法控制，只能盡最大努力把避險成本控制維持在一定範圍。今年資本市場不錯，未實現損益回升不少。

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