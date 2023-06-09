元大金配股利0.95元 談展望總座這樣說

元大金股東會通過配發股利0.95元 總座：不確定中求穩健

元大金控今（9）日召開股東常會，並通過每股配發現金股利0.8元、股票股利0.15元，合計每股股利0.95元，元大金控總經理翁健表示，今年金融市場充滿不確定性，將秉持一貫嚴謹的風險控管態度，在動盪不安的市場中持續創造績效。

去年通膨及加速升息，導致金融市場波動加劇，元大金控表示，在審慎應對市場風險，貫徹嚴謹的風控措施下，全集團對俄羅斯的暴險為零，對瑞士信貸的暴險也遠低於同業。旗下五大子公司(證券、銀行、人壽、投信、期貨)業務維持穩健，元大金控去年稅後淨利達214.56億元，每股稅後純益(EPS)為1.72元，於14家上市金控中穩居第三。

翁健表示，今年隨全球經濟成長同步趨緩，台灣出口力道受到抑制，市場存在許多不確定性，台股行情表現也充滿挑戰，元大秉持一貫嚴謹的風險控管態度，在動盪不安的市場中持續創造績效，各子公司努力掌握機會、鞏固獲利動能，今年前5月自結稅後淨利為100.85億元，每股稅後純益(EPS)為0.81元。

對於今年下半年景氣看法，元大金指出，今年全球經濟面臨高利率的總體環境、詭譎多變的烏俄戰爭局勢，以及中美之間持續角力對抗等眾多不確定性因素，S&P Global於今年估2023年全球經濟成長率為2.30%，台灣經濟方面，根據行政院主計總處今年5月公布最新經濟成長率數據，2023年全年台灣經濟成長率預估為2.04%，成長較去年趨緩，也比2023年2月預測的2.12％下修0.08個百分點，主要原因仍是受到全球主要國家景氣降溫、國內出口及投資成長動能放緩等影響。

金融市場方面，市場普遍預期美國聯準會升息腳步已接近尾聲，然全球經濟成長趨緩、廠商持續進行庫存調整、台灣出口力道受箝制等，市場存在諸多不確定性，台股行情表現仍有挑戰，此外，升息雖有助於提升銀行淨利差，但國內製造業、不動產業景氣降溫，還是可能衝擊銀行的放款動能、且導致信用成本上升。壽險業方面，升息環境下經常性收益有望提升，但是台美利差擴大恐使避險成本持續攀升，綜合以上，2023年金融市場仍存在諸多不確定性。

元大金嚴謹創造績效 銀行聚焦提升資本使用效率

元大金控今（9）日召開股東常會，元大金表示，2023年金融市場仍存在諸多不確定性，五大子公司未來營運規劃將秉持一貫嚴謹的風險控管，因應外部變化把握市場機會，持續創造績效。包括元大證持續加強精準行銷、海外市場積極拓展財富管理業務等；元大銀則聚焦於提升資本使用效率。

元大證券部分，元大金指出，在國內市場方面將持續穩固核心業務競爭優勢、強化資訊安全防禦，並透過數據分析進行精準行銷，達成分層、分群的精緻化客戶經營。同時，推展具元大特色金融商品，積極發展財富管理業務；海外市場方面持續推動跨境業務整合開發，聚焦在地化經營，並積極拓展集團財富管理業務，元大財富管理（新加坡）有限公司已取得新加坡會計與企業管制局核准設立登記。

元大銀行則將強化與調整收益結構，提升資本使用效率。法金方面，深耕大型集團客戶及潛力產業，並加強外幣放款與優質聯貸案件承作；個金方面加強開發信貸業務。存款吸收策略上則將加強核心存款吸收，提高活存比率，希望透過存款結構及期間調整，控管成本，增加收益。

元大人壽部分，會順應高齡趨勢及利率環境，以「保障暨長年期」及「投資型」商品為雙主軸，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護需求的保險商品，以符合客戶需求。

元大投信則提升主動基金績效並積極推廣重點基金以擴大市占率。新基金發行將以「穩健成長、固定收益型」為訴求，提供投資人多元解決方案。同時，深耕基金及ETF的定期定額業務、優化數位平台，以協助不同世代客戶掌握理財契機。

元大期貨方面將持續強化核心業務獲利，並全面精進作業流程。同時，擴增期貨交易及結算上手業務機會，串聯台灣、香港、新加坡等地區，建構亞太跨國交易營運模式。

元大金今日股東會通過每股配發現金股利0.8元、股票股利0.15元，合計每股股利0.95元。元大金控去年稅後淨利達214.56億元，每股稅後純益（EPS）為1.72元；今年前5月自結稅後淨利為100.85億元，每股稅後純益（EPS）為0.81元。

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