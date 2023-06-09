今年無法發股利 新光金董座親向股東道歉

新光金股東會今（9日）登場，改革派、新光金董事洪士琪一早就到達會場，現場股東爆滿，也出現股東鬧場情況，新光金董事長許澎在致詞時表示，對於今年新光金無法發放股利，親自向股東道歉。許澎今天主持完股東會後，將於今年退休。

許澎在會中表示，新光金虧損主要是受到壽險子公司影響，國內、外市場環境變化，美聯準會在一年內急速升息17碼，股市指數修正、市場債券利率大幅攀升，股市指數回檔修正，股債獲利不如預期。

許澎指出，因為去年未實現損失大，按照法規提公積，且考量未來需求，決議不動用資本公積，「跟各位股東說聲抱歉，公司今年沒有辦法配發股利。」

針對新壽的展望，許澎表示，新壽過去吸收過多高利率保單，每年新保單加入可以降低負債成本，投資部分主要是海外長天期債券市場，雖可獲得固定收益，但也反映匯兌損失與避險成本問題，新壽約有3.56兆資產，7成放在國外固定收益，當台美利差擴大，傳統避險比過往貴很多，導致新壽這幾個月比較辛苦，近期也積極推動外幣保單，以降低避險成本。

許澎指出，新壽2026年接軌IFRS 17，負債與資產採公允價值橫量，去年淨值比問題可以獲得緩解，人壽也在進行調整體質，每年CSM（契約服務邊際）目標可堆疊300億元，累積的CSM在接軌後會釋出。

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